За последние четыре года количество отравлений украинских школьников выросло в 17 раз - эксперт

По его словам, такая статистика связана с действием моратория на проверки бизнеса и неэффективной работой Госпродпотребслужбы.

"Все началось в 2014 году, когда постановлением правительства была предусмотрена реорганизация санэпидслужбы в Госпродпотребслужбу. Последнюю наделили превентивной функцией, которую служба не выполняет совсем. Дополнительно, ситуация с пищевыми отравлениями ухудшилась в разы во время действия моратория на государственные проверки производителей продуктов питания. Как следствие имеем статистику, с 2014 по 2018 год количество пищевых отравлений среди школьников и воспитанников детсадов выросло в 17 раз", - рассказал Гончар.

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Качество питания украинских детей ухудшается, констатировал эксперт. Этому предшествуют еще и следующие причины:

"Во-первых - несоблюдение производителем стандартов, которые, кстати, по некоторым позициям у нас выше, чем в Европе. Если мы, например, возьмем ГОСТ для шоколада, который действовал с 2004 года в Украине, то там не было ни одного процента пальмового масла. А по требованиям ЕС, внедренными сегодня в Украине, разрешается до 5%. Да, мы понимаем, что вопрос пользы в таком процентном составе является спорным. Но я веду к тому, что стандарты есть, но их производитель не соблюдает", - пояснил Гончар.

Кроме того, на сегодня поставщика продуктов питания в школы и садики никто не проверяет, продолжил эксперт.

"У нас сегодня производитель или поставщик просто декларирует показатели качества своей продукции. На этом все, его никто не проверяет. Кстати - в Европе так же. Но опыт свидетельствует о том, что украинский производитель несколько отличается от европейского. В Украине не всегда то, что задекларировано на бумаге, соответствует реалиям. А в тендерах выигрывают те, у кого более доступная цена", - сказал он.

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В связи с этим, ассоциацией было принято решение отобрать образцы продуктов питания в столичных школах и садиках, сказал Гончар.

"Мы ведем переговоры с КГГА. Думаю, что в конце этого года, в начале следующего это будет реализовано", - сказал он.

Как сообщал УНН, во многих регионах Украины сегодня наблюдается критическая ситуация с питанием детей в учебных заведениях. Родители жалуются на нехватку мяса в рационе и частые отравления.

Еще одна проблема проявляется в том, что недобросовестные поставщики продуктов питания в садики и школы прибегают к блокированию тендеров, путем подачи соответствующих жалоб в АМКУ.

Отметим, что по словам депутата Сергея Тригубенко, тендерные требования к поставщикам продуктов детям должны быть усилены. Для этого политик уже обратился к правительству и требует внести ряд изменений в нормативно-правовые документы, которыми регламентированы закупки.