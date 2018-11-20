За останні чотири роки кількість отруєнь українських школярів зросла у 17 разів - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Протягом останніх чотирьох років кількість спалахів харчових отруєнь в українських дитсадках та школах зросла у 17 разів. Про це у коментарі УНН розповів глава правління громадської організації "Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів "Споживча довіра" Максим Гончар.
За його словами, така статистика пов'язана із дією мораторію на перевірки бізнесу та неефективною роботою Держпродспоживслужби.
"Все почалося у 2014 році, коли постановою уряду була передбачена реорганізація санепідслужби у Держпродспоживслужбу. Останню наділили превентивною функцією, яку служба не виконує зовсім. Додатково, ситуація із харчовими отруєннями погіршилася в рази під час дії мораторію на державні перевірки виробників продуктів харчування. Як наслідок, маємо статистику, що з 2014 по 2018 рік кількість харчових отруєнь серед школярів та вихованців дитсадків зросла у 17 разів", - розповів Гончар.
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Якість харчування українських дітей погіршується, констатував експерт. Цьому передують ще й такі причини:
"По-перше - недотримання виробником стандартів, які, до речі, по деяким позиціям у нас є вищими, аніж в Європі. Якщо ми, наприклад, візьмемо ДСТУ із шоколаду, який діяв з 2004 року в Україні, то там не було жодного відсотку пальмової олії. А за вимогами ЄС, впровадженими сьогодні в Україні, дозволяється до 5%. Так, ми розуміємо що питання користі у такому відсотковому складі є спірним. Але я веду до того, що стандарти є, але їх виробник не дотримується", - пояснив Гончар.
Крім того, на сьогодні постачальника продуктів харчування у школи та садочки ніхто не перевіряє, продовжив експерт.
"У нас сьогодні виробник або постачальник просто декларує показники якості своєї продукції. На цьому все, його ніхто не перевіряє. До речі - у Європі так само. Але досвід свідчить про те, що український виробник дещо відрізняється від європейського. В Україні не завжди те, що задекларовано на папері, відповідає реаліям. А у тендерах виграють ті, у кого більш доступна ціна", - сказав він.
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У зв'язку із цим, асоціацією було прийнято рішення відібрати зразки продуктів харчування в столичних школах та садочках, сказав Гончар.
"Ми ведемо перемовини із КМДА. Думаю, що наприкінці цього року, на початку наступного це буде реалізовано", - сказав він.
Як повідомляв УНН, у багатьох регіонах України сьогодні спостерігається критична ситуація з харчуванням дітей у навчальних закладах. Батьки скаржаться на брак м'яса в раціоні і на часті отруєння.
Ще одна проблема проявляється в тому, що недобросовісні постачальники продуктів харчування у садки і школи вдаються до блокування тендерів, шляхом подання відповідних скарг в АМКУ.
Відзначимо, що за словами депутата Сергія Тригубенка, тендерні вимоги до постачальників продуктів дітям повинні бути посилені. Для цього політик уже звернувся до уряду і вимагає внести низку змін в нормативно-правові документи, якими регламентовані закупівлі.