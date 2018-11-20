За останні чотири роки кількість отруєнь українських школярів зросла у 17 разів - експерт

За його словами, така статистика пов'язана із дією мораторію на перевірки бізнесу та неефективною роботою Держпродспоживслужби.

"Все почалося у 2014 році, коли постановою уряду була передбачена реорганізація санепідслужби у Держпродспоживслужбу. Останню наділили превентивною функцією, яку служба не виконує зовсім. Додатково, ситуація із харчовими отруєннями погіршилася в рази під час дії мораторію на державні перевірки виробників продуктів харчування. Як наслідок, маємо статистику, що з 2014 по 2018 рік кількість харчових отруєнь серед школярів та вихованців дитсадків зросла у 17 разів", - розповів Гончар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У садочках та школах критична ситуація із харчування - соцмережі

Якість харчування українських дітей погіршується, констатував експерт. Цьому передують ще й такі причини:

"По-перше - недотримання виробником стандартів, які, до речі, по деяким позиціям у нас є вищими, аніж в Європі. Якщо ми, наприклад, візьмемо ДСТУ із шоколаду, який діяв з 2004 року в Україні, то там не було жодного відсотку пальмової олії. А за вимогами ЄС, впровадженими сьогодні в Україні, дозволяється до 5%. Так, ми розуміємо що питання користі у такому відсотковому складі є спірним. Але я веду до того, що стандарти є, але їх виробник не дотримується", - пояснив Гончар.

Крім того, на сьогодні постачальника продуктів харчування у школи та садочки ніхто не перевіряє, продовжив експерт.

"У нас сьогодні виробник або постачальник просто декларує показники якості своєї продукції. На цьому все, його ніхто не перевіряє. До речі - у Європі так само. Але досвід свідчить про те, що український виробник дещо відрізняється від європейського. В Україні не завжди те, що задекларовано на папері, відповідає реаліям. А у тендерах виграють ті, у кого більш доступна ціна", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Школярі у Харківської області залишилися без обідів через постачальника

У зв'язку із цим, асоціацією було прийнято рішення відібрати зразки продуктів харчування в столичних школах та садочках, сказав Гончар.

"Ми ведемо перемовини із КМДА. Думаю, що наприкінці цього року, на початку наступного це буде реалізовано", - сказав він.

Як повідомляв УНН, у багатьох регіонах України сьогодні спостерігається критична ситуація з харчуванням дітей у навчальних закладах. Батьки скаржаться на брак м'яса в раціоні і на часті отруєння.

Ще одна проблема проявляється в тому, що недобросовісні постачальники продуктів харчування у садки і школи вдаються до блокування тендерів, шляхом подання відповідних скарг в АМКУ.

Відзначимо, що за словами депутата Сергія Тригубенка, тендерні вимоги до постачальників продуктів дітям повинні бути посилені. Для цього політик уже звернувся до уряду і вимагає внести низку змін в нормативно-правові документи, якими регламентовані закупівлі.