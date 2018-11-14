У садочках та школах критична ситуація із харчування - соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. По всій Україні у раціоні дітей у садочках та школах недостатньо м'яса, а якість харчування в цілому не відповідає елементарним стандартам. Про це пишуть користувачі Facebook, коментуючи тендерні війни між постачальниками продуктів до навчальних закладів, передає УНН.
Так, на Харківщині один з постачальників продуктів у школи та садочки заблокував через АМКУ тендерні закупівлі. Внаслідок цього у Лозовій виникла критична ситуація із забезпеченням дітей харчуванням.
Народний депутат з Харківщини Сергій Тригубенко закликав АМКУ розблокувати тендер. А в коментарях до такого повідомлення політика українці розповіли, що проблеми з харчування для дітей сьогодні актуальні по всій країні.
"Це не тільки у Лозовій, біда повсюди! Якість нульова! А кармани чиновників при цьому накопичуються доларами. Моніторячи тендерні закупівлі, диву даєшся: десятками тонн завозять м'ясо, курку, яйця, масло, рибу, а у меню - одна квашена капуста", - зазначив Юрій Набойченко.
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"Критична ситуація з харчуванням дітей у шкільних та дошкільних установах в Україні! Чиновникам не до людей! Батьки свідомо уникають дитячих садочків, а в школі не залишають на групу подовженого дня своїх дітей, оскільки це небезпечно не тільки для здоров'я, але і є загрозою для життя!" - додала користувач Facebook Марина Матющенко.
Нагадаємо, як писав УНН, проблеми із якістю харчування дітей у садочках і школах зумовлені, зокрема, недосконалою законодавчою базою. Щоб це виправити, необхідно просити тендерні вимоги до постачальників продуктів. Уряд вже закликали якнайшвидше прийняти відповідні нормативно-правові акти.