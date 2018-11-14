У садочках та школах критична ситуація із харчування - соцмережі

КИЇВ. 14 листопада. УНН. По всій Україні у раціоні дітей у садочках та школах недостатньо м'яса, а якість харчування в цілому не відповідає елементарним стандартам. Про це пишуть користувачі Facebook, коментуючи тендерні війни між постачальниками продуктів до навчальних закладів, передає УНН.