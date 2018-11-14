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В детсадах и школах критическая ситуация с питанием - соцсети

В детсадах и школах критическая ситуация с питанием - соцсети

Киев  •  УНН

 • 13188 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. По всей Украине в рационе детей в садиках и школах недостаточно мяса, а качество питания в целом не соответствует элементарным стандартам. Об этом пишут пользователи Facebook, комментируя тендерные войны между поставщиками продуктов в учебные заведения, передает УНН.

Так, в Харьковской области один из поставщиков продуктов в школы и садики заблокировал через АМКУ тендерные закупки. В результате в Лозовой возникла критическая ситуация с обеспечением детей питанием.

Народный депутат из Харьковской области Сергей Тригубенко призвал АМКУ разблокировать тендер. А в комментариях к сообщению политика украинцы рассказали, что проблемы с питанием для детей сегодня актуальны по всей стране.

"Это не только в Лозовой, беда повсюду! Качество нулевое! А карманы чиновников при этом накапливаются долларами. Мониторя тендерные закупки, диву даешься: десятками тонн завозят мясо, курицу, яйца, масло, рыбу, а в меню - одна квашеная капуста", - отметил Юрий Набойченко.

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"Критическая ситуация с питанием детей в школьных и дошкольных учреждениях в Украине! Чиновникам не до людей! Родители сознательно избегают детских садов, а в школе не оставляют на группу продленного дня своих детей, поскольку это опасно не только для здоровья, но и является угрозой для жизни!" - добавила пользователь Facebook Марина Матющенко.

Напомним, как писал УНН, проблемы с качеством питания детей в садиках и школах обусловлены, в частности, несовершенной законодательной базой. Чтобы это исправить, необходимо просить тендерные требования к поставщикам продуктов. Правительство уже призвали как можно скорее принять соответствующие нормативно-правовые акты.

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