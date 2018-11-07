Асоціація з інтеграції НАССР виступила за посилення тендерних вимог щодо постачальників їжі у школи

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Громадська спілка “Асоціація з інтеграції НАССР” завила про необхідність посилення тендерних вимог до постачальників продуктів харчування у навчальні заклади. Про це йдеться у відповідному дописі ГС у Facebook, передає УНН.