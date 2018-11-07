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Асоціація з інтеграції НАССР виступила за посилення тендерних вимог щодо постачальників їжі у школи

Асоціація з інтеграції НАССР виступила за посилення тендерних вимог щодо постачальників їжі у школи

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Громадська спілка “Асоціація з інтеграції НАССР” завила про необхідність посилення тендерних вимог до постачальників продуктів харчування у навчальні заклади. Про це йдеться у відповідному дописі ГС у Facebook, передає УНН.

“Підтримуємо ініціативу щодо обов'язкових вимог до постачальників харчових продуктів для участі у тендері”, — йдеться у повідомлені.

Мова, зокрема, про такі нові вимоги, яким має відповідати кожен потенційний учасник тендеру на поставку їжі до дитячих садочків та шкіл.

“...наявність акту перевірки Держпродспоживслужбою з відсутністю порушень, як доказ того, що підприємство дотримується вимог до безпечності та якості харчових продуктів; наявність документів, що підтверджують впровадження системи НАССР для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є неперероблені інгредієнти тваринного походження”, — повідомили у ГС.

Зауважимо, що ініціатива з посилення тендерних вимог до постачальників продуктів дітям належить нардепу Сергію Тригубенку. Напередодні він звернувся до КМУ із відповідним депутатським зверненням

В “Асоціації з інтеграції НАССР” додали, що “готові долучатися до будь-яких заходів, пов’язаних з безпечністю харчування наших дітей”, а також подякували Тригубенку “за небайдужість”.

Нагадаємо, раніше кожна школа та садочок були зобов’язані погоджувати обраного постачальника продуктів харчування із санепідемслужбою. Зараз такої вже не існує, а її повноваження перебрала на себе Держпродспоживслужба.

“Остання активно не справляється зі своїми функціями по багатьом напрямам, а проблему неякісного харчування дітей виправдовує тривалою дією мораторію на перевірки.

Аби виправити ситуацію та зобов’язати кожного потенційного постачальника продуктів харчування дітям проходити перевірку та отримувати "добро" від контролюючого органу — потрібно оновлення застарілого нормативно-правового поля. Цим і зайнялися”, — повідомив Тригубенко, коментуючи своє звернення до уряду.

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