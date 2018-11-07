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Ассоциация по интеграции НАССР выступила за усиление тендерных требований относительно поставщиков еды в школы

Ассоциация по интеграции НАССР выступила за усиление тендерных требований относительно поставщиков еды в школы

Киев  •  УНН

 • 24489 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Общественный союз "Ассоциация по интеграции НАССР" заявила о необходимости усиления тендерных требований к поставщикам продуктов питания в учебные заведения. Об этом говорится в соответствующем заметке ОС в Facebook, передает УНН.

"Поддерживаем инициативу относительно обязательных требований к поставщикам пищевых продуктов для участия в тендере", - говорится в сообщении.

Речь, в частности, о таких новых требованиях, которым должен соответствовать каждый потенциальный участник тендера на поставку еды в детские сады и школы.

"... наличие акта проверки Госпродпотребслужбою с отсутствием нарушений, как доказательство того, что предприятие соблюдает требования к безопасности и качеству пищевых продуктов; наличие документов, подтверждающих внедрение системы НАССР для мощностей, которые осуществляют деятельность с пищевыми продуктами, в составе которых есть непереработанные ингредиенты животного происхождения", - сообщили в ОС.

Отметим, что инициатива по усилению тендерных требований к поставщикам продуктов детям принадлежит нардепу Сергею Тригубенко. Накануне он обратился к КМУ с соответствующим депутатским обращением.

В "Ассоциации по интеграции НАССР" добавили, что "готовы участвовать в любых мероприятиях, связанных с безопасностью питания наших детей", а также поблагодарили Тригубенко "за неравнодушие".

Напомним, ранее каждая школа и садик были обязаны согласовывать выбранного поставщика продуктов питания с санэпидемслужбой. Сейчас такой уже не существует, а ее полномочия взяла на себя Госпродпотребслужба.

"Последняя активно не справляется со своими функциями по многим направлениям, а проблему некачественного питания детей оправдывает длительным действием моратория на проверки.

Чтобы исправить ситуацию и обязать каждого потенциального поставщика продуктов питания детям проходить проверку и получать "добро" от контролирующего органа - нужно обновление устаревшего нормативно-правового поля. Этим и занялись", - сообщил Тригубенко, комментируя свое обращение к правительству.

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