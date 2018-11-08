Школярі у Харківської області залишилися без обідів через постачальника

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У місті Лозова Харківської області склалася критична ситуація з харчуванням дітей у школах і дитсадках. Про це повідомляє прес-служба Лозівської міської ради, передає УНН.

Зокрема зазначається, що з 16 жовтня в школи і дитячі садки міста не поставляють м'ясо курки. Крім цього, виникли проблеми із забезпеченням установ сиром і ковбасою. Майже три тижні раціон шкільних їдальнях складається з каш, салатів і риби.

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У мерії стверджують, що у всьому винен постачальник, який заблокував тендер на постачання курятини, сиру і ковбаси. Аукціон про закупівлю цих продуктів управління освіти провело на початку жовтня.

"Деякі учасники тендера, крім демпінгу цін, у пакет документів долучали підроблені довідки про якість продуктів харчування і надавали не повний пакет документів. Також, під час перевірки тендерної пропозиції одного з учасників, Управлінню освіти, молоді та спорту стали відомі факти порушення цим підприємцем гігієнічних вимог при забої тварин, а також виробництва та обігу харчових продуктів. Ці порушення були виявлені і підтверджені Головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області", - йдеться в повідомленні.

На підставі цих фактів тендерний комітет скасував всі пропозиції. У відповідь один з підприємців поскаржився в Антимонопольний комітет України. В результаті процедуру закупівлі заблокували.

"Ситуація, яка склалася не з вини учасників тендеру, є неприпустимою. Якщо в найближчі дні вона не покращиться, ми приймемо рішення про виділення коштів на закупівлю продуктів харчування з міського бюджету і звернемося по допомогу до спонсорів", - прокоментував міський голова Сергій Зеленський.

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Нагадаємо, напередодні депутат Сергій Тригубенко виступив з ініціативою посилення вимог до постачальників, які беруть участь в тендерах на поставку продуктів в школи і дитячі садки. Пов'язано це було зі зростанням показників масових отруєнь дітей у навчальних закладах.

Як пояснив політик, раніше кожна школа і садочок були зобов'язані погоджувати обраного постачальника продуктів харчування з санепідемслужбою. Зараз такої вже не існує, а її повноваження взяла на себе Держпродспоживслужба.

"Остання активно не справляється зі своїми функціями з багатьох напрямків, а проблему неякісного харчування дітей виправдовує тривалою дією мораторію на перевірки.

Щоб виправити ситуацію і зобов'язати кожного потенційного постачальника продуктів харчування дітям проходити перевірку і отримувати "добро" від контролюючого органу - потрібне оновлення застарілого нормативно-правового поля. Цим і зайнялися", - повідомив Тригубенко. Депутат звернувся в КМУ з відповідними пропозиціями та вимогами.

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