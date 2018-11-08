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Школьники в Харьковской области остались без обедов из-за поставщика

Школьники в Харьковской области остались без обедов из-за поставщика

Киев  •  УНН

 • 10400 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В городе Лозовая Харьковской области сложилась критическая ситуация с питанием детей в школах и детсадах. Об этом сообщает пресс-служба Лозовского городского совета, передает УНН.

В частности отмечается, что с 16 октября в школы и детские садики города не поставляют мясо курицы. Кроме этого возникли проблемы с обеспечением учреждений сыром и колбасой. Почти три недели рацион школьных столовых состоит из каш, салатов и рыбы.

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В мэрии утверждают, что во всем виноват поставщик, который заблокировал тендер на поставки курятины, творога и колбасы. Аукцион о закупке этих продуктов управление образования провело в начале октября.

"Некоторые участники тендера, помимо демпинга цен, в пакет документов приобщали поддельные справки о качестве продуктов питания и предоставляли не полный пакет документов. Также, во время проверки тендерного предложения одного из участников, Управлению образования, молодежи и спорта стали известны факты нарушения этим предпринимателем гигиенических требований при забое животных, а также производства и оборота пищевых продуктов. Эти нарушения были выявлены и подтверждены Главным управлением Госпродпотребслужбы в Полтавской области", - говорится в сообщении.

На основании этих фактов тендерный комитет отменил все предложения. В ответ один из предпринимателей пожаловался в Антимонопольный комитет Украины. В результате процедуру закупки заблокировали.

"Ситуация, которая сложилась не по вине участников тендера, недопустима. Если в ближайшие дни она не улучшится, мы примем решение о выделении средств на закупку продуктов питания из городского бюджета и обратимся за помощью к спонсорам", - прокомментировал городской голова Сергей Зеленский.

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Напомним, накануне депутат Сергей Тригубенко выступил с инициативой усиления требований к поставщикам, которые принимают участие в тендерах на поставку продуктов в школы и детские сады. Связано это было с растущими показателями массовых отравлений детей в учебных заведениях.

Как пояснил политик, ранее каждая школа и садик были обязаны согласовывать выбранного поставщика продуктов питания с санэпидемслужбой. Сейчас таковой уже не существует, а ее полномочия взяла на себя Госпродпотребслужба.

"Последняя активно не справляется со своими функциями по многим направлениям, а проблему некачественного питания детей оправдывает длительным действием моратория на проверки.

Чтобы исправить ситуацию и обязать каждого потенциального поставщика продуктов питания детям проходить проверку и получать "добро" от контролирующего органа - нужно обновление устаревшего нормативно-правового поля. Этим и занялись", - сообщил Тригубенко. Депутат обратился в КМУ с соответствующими предложениями и требованиями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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