Украина продолжает скупать пальмовое масло
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В январе-феврале 2019 года Украина импортировала 37,2 тыс. тонн пальмового масла общей стоимостью 24,6 млн долл. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
Наибольший объем пальмового масла было завезено из Индонезии - на 21,5 млн долл. Из Малайзии было импортировано пальмового масла на 2,5 млн долл., из Германии - на 211 тыс. долл., из других стран - на 286 тыс. долл.
При этом в январе-феврале 2019 года Украина поставила на экспорт 76 тонн пальмового масла общей стоимостью 67 тыс. долл.
Напомним, по итогам 2018 года показатель импорта пальмового масла в Украину составил рекордные 220 тыс. тонн.
Украинские депутаты, тем временем, хотят запретить использование пальмового масла при производстве продуктов питания. Соответствующий законопроект уже был проголосован парламентом в первом чтении.
По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности, молочных.
Содержание "пальмы" в товарах, как правило, не указывается на этикетках, что, по сути, является фальсификацией продуктов.