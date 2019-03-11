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Україна продовжує скуповувати пальмову олію

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У січні-лютому 2019 року Україна імпортувала 37,2 тис. тонн пальмової олії загальною вартістю 24,6 млн дол. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Найбільший обсяг пальмової олії було завезено з Індонезії - на 21,5 млн дол. З Малайзії було імпортовано пальмової олії на 2,5 млн дол., з Німеччини - на 211 тис. дол., з інших країн — на 286 тис. дол.

При цьому у січні-лютому 2019 року Україна поставила на експорт 76 тонн пальмової олії загальною вартістю 67 тис. дол.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року показник імпорту пальмової олії в Україну становив рекордних 220 тис. тонн.

Українські депутати, тим часом, хочуть заборонити використання пальмової олії при виробництві продуктів харчування. Відповідний законопроект уже був проголосований парламентом у першому читанні.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, зокрема, молочних.

Вміст "пальми" у товарах, як правило, не вказується на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів.

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