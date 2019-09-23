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Експерт порадив, як вибрати безпечний фастфуд

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У кожному місті України є велика кількість магазинів та кіосків з фастфудом, але не для кого не секрет, що більшість із них не відповідають санітарним нормам та вимогам. Через це декілька разів на місяць в Україні реєструють масові отруєння шаурмою. Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов порадив читачам УНН, як не отруїтися фастфудом.

Додамо, за цей місяць в України було декілька випадків отруєння шаурмою. Так, у Києві студенти 2 вересня отруїлися шаурмою на вулиці Борщагівській, семеро людей потрапили у лікарню. Того ж тижня на Одещині понад 20 людей отруїлися шаурмою, при лабораторному обстеженні у 13 із них була виявлена сальмонелла.

Поради, які допоможуть вибрати фастфуд:

  • Перше, на що треба звертати увагу – це санітарний одяг людини, яка робить шаурму. Згідно зі стандартами, кухар не повинен стояти на касі. Повинні бути дві різні людини: одна - на касі, інша – на кухні.

"Якщо ви бачите, що це одна людина, треба розходитися і, навіть, далі не спілкуватися. Якщо людина намагається не брати гроші руками, все одно, в нього така робота, що доведеться. Це може призвести до харчового отруєння", - наголосив Несміянов.

  • Щоб робити хот-доги чи шаурму, обов’язково має бути проточна вода.

"Проточної води немає – все, питання знято. Тікайте звідти", - зазначив експерт.

  • Важливо звертати увагу на кількість кетчупу, соусу та майонезу, яка знаходяться на вітрині.

"Кетчуп та майонез повинні знаходитися у холодильнику, але найчастіше їх там ніхто не зберігає. На це можна закрити очі через те, що вони використовують протягом дня всі соуси, які стоять на вітрині, а основний масив продукції зберігається у холодильнику. Якщо споживач бачить, що на вітрині не велика порція кетчупу та майонезу, - то це нічого страшного. Якщо ж на вітрині стоїть велика кількість продукції, то можна зробити висновок, що все, що у них є, вони зберігають під сонцем. Воно псується та може викликати харчове отруєння", - додав виконавчий директор Союзу споживачів України.

  • У приміщенні обов’язково повинна бути електрична мухобійка, у крайньому випадку, це може бути стрічка для мух.
  • Треба звертати увагу на мангал для шаурми та кількість м’яса на ньому.

"Якщо тільки початок дня, а на ньому крутиться маленький шматок м’яса, вас не повинно вводити в оману те, що м'ясо прогрівається на вертелі. Під час підігріву м'ясо прогрівається з верхньої сторони, а всередині воно сире, і так майже протягом доби. Там збирається велика кількість бактерій, ці бактерії можуть призвести до харчового отруєння", - додав Несміянов.

  • Будь-яке підприємство повинно мати куточок споживача, там повинна бути вказана інформація про ФОП або ТОВ.

"Це потрібно для того, щоб у разі чого люди могли позиватися на них до суду. Але зрозуміло, що їх не буде. Тому факт отруєння довести неможливо. На жаль, люди, які нас отруюють, вони ні за що не відповідають, вони підпадають під ст. 325 Кримінального кодексу (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням - ред.), штраф 1700 грн", - зазначив Несміянов.

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