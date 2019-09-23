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Эксперт посоветовал, как выбрать безопасный фастфуд

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В каждом городе Украины есть большое количество магазинов и киосков с фастфудом, но не для кого не секрет, что большинство из них не соответствуют санитарным нормам и требованиям. Из-за этого несколько раз в месяц в Украине регистрируют массовые отравления шаурмой. Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов посоветовал читателям УНН, как не отравиться фастфудом.

Добавим, за этот месяц в Украине было несколько случаев отравления шаурмой. Так, в Киеве студенты 2 сентября отравились шаурмой на улице Борщаговской, семь человек попали в больницу. На той же неделе в Одесской области более 20 человек отравились шаурмой, при лабораторном обследовании у 13 из них была обнаружена сальмонелла.

Советы, которые помогут выбрать фастфуд:

  • Первое, на что нужно обращать внимание - это санитарная одежда человека, делающего шаурму. Согласно стандартам, повар не должен стоять на кассе. Должны быть два разных человека: один - на кассе, другой - на кухне.

"Если вы видите, что это один человек, надо расходиться и даже дальше не общаться. Если человек старается не брать деньги руками, все равно, у него такая работа, что придется. Это может привести к пищевому отравлению", - подчеркнул Несмиянов.

  • Чтобы делать хот-доги или шаурму, обязательно должна быть проточная вода.

"Проточной воды нет - все, вопрос снят. Бегите оттуда", - отметил эксперт.

  • Важно обращать внимание на количество кетчупа, соуса и майонеза, которые находятся на витрине.

"Кетчуп и майонез должны находиться в холодильнике, но чаще всего их там никто не хранит. На это можно закрыть глаза из-за того, что они используют в течение дня все соусы, которые стоят на витрине, а основной массив продукции сохраняется в холодильнике. Если потребитель видит, что на витрине не большая порция кетчупа и майонеза, - это ничего страшного. Если же на витрине стоит большое количество продукции, то можно сделать вывод, что все, что у них есть, они хранят под солнцем. Оно портится и может вызвать пищевое отравление", - добавил исполнительный директор Союза потребителей Украины.

  • В помещении обязательно должна быть электрическая мухобойка, в крайнем случае, это может быть лента для мух.
  • Надо обращать внимание на мангал для шаурмы и количество мяса на нем.

"Если только начало дня, а на нем крутится маленький кусок мяса, вас не должно вводить в заблуждение то, что мясо прогревается на вертеле. Во время подогрева мясо прогревается с верхней стороны, а внутри оно сырое, и так почти в течение суток. Там собирается большое количество бактерий, эти бактерии могут привести к пищевому отравлению", - добавил Несмиянов.

  • Любое предприятие должно иметь уголок потребителя, там должна быть указана информация о ЧП или ООО.

"Это нужно для того, чтобы в случае чего люди могли подавать на них в суд. Но понятно, что их не будет. Поэтому факт отравления доказать невозможно. К сожалению, люди, которые нас отравляют, они ни за что не отвечают, они подпадают под ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений - ред.), штраф 1700 грн", - отметил Несмеянов.

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