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У людей, які отруїлися шаурмою на Одещині, виявили сальмонелу

У людей, які отруїлися шаурмою на Одещині, виявили сальмонелу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. При лабораторному обстеженні 13 осіб, які отруїлися після вживання шаурми на Одещині, була виявлена сальмонела. Про це повідомляє УНН, посилаючись на пресслужбу Держпродспоживслужби.

"Із попереднім діагнозом "Гострий гастроентероколіт" до КУ "Міська клінічна інфекційна лікарня" м. Одеси було госпіталізовано 40 хворих, одна особа від госпіталізації відмовилася. При лабораторному обстеженні 13 хворих виявлена Salmonella enteritidis", - йдеться в повідомленні.

Для встановлення причин та умов виникнення захворювань 1 вересня було розпочало санітарно-епідеміологічного розслідування.

"Встановлено, що хворі придбали шаурму у торговельному павільйоні з реалізації шаурми та курей-гриль у смт Авангард, ж/м "Сьоме небо" Овідіопольського району Одеської області. На момент обстеження 01.09.2019 павільйон був зачинений. 02.09.2019 вдалося встановити особу громадянина, який 30-31.08.2019 проводив виготовлення харчових продуктів у даному павільйоні (шаурми, хот-догів, шашлика). Державна реєстрація потужності відсутня", - повідомили у Держпродспоживслужбі.

За результатами перевірки встановлено чисельні порушення вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність харчових продуктів, що, ймовірно, зумовили виникнення спалаху, зазначили у службі.

"Інспектори на зазначеного громадянина склали протокол про порушення санітарних норм, видали припис від 02.09.2019 №720 щодо усунення встановлених порушень та призупинення експлуатації торговельного павільйону", - додали у відомстві.

Зараз, як зазначається, фахівці здійснюють заходи щодо встановлення шляхів постачання продовольчої сировини до торговельного павільйону та розпочали інспектування підприємства, яке, ймовірно, постачало до нього м’ясну сировину.

Про виникнення спалаху 1 вересня поінформовано територіальне відділення Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Нагадаємо, 2 вересня було відомо про 21 людину, яких з отруєнням госпіталізували після вживання шаурми.

Станом на 3 вересня внаслідок спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію серед осіб, які вживали шаурму, постраждала 41 особа.

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