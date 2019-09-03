Отруєння шаурмою на Одещині: кількість постраждалих перевалила за 40
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Станом на 3 вересня внаслідок спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію серед осіб, які вживали шаурму на Одещині, постраждала 41 особа. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.
"За оперативним повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області внаслідок спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію серед осіб, які вживали шаурму в смт Авангард Овідіопільського району Одеської області, станом на 03.09.2019 постраждала 41 особа, у т.ч. 10 дітей", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, з попереднім діагнозом "Гострий гастроентероколіт" до КУ "Міська клінічна інфекційна лікарня" м. Одеси було госпіталізовано 40 хворих, одна особа від госпіталізації відмовилася. При лабораторному обстеженні 13 хворих виявлена Salmonella enteritidis.
Нагадаємо, 2 вересня було відомо про 21 людину, яких з отруєнням госпіталізували після вживання шаурми.
Пізніше стало відомо про збільшення кількості госпіталізованих до 30.