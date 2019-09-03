У лікарні в Одесі з отруєнням після вживання шаурми досі 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Після вживання шаурми на Одещині було госпіталізовано з отруєнням 30 людей, наразі у лікарні залишаються 18 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Протягом 1-2 вересня до міської інфекційної лікарні міста Одеса з підозрою на харчове отруєння було госпіталізовано 30 осіб (з них 5 дітей), які вживали шаурму в селі Авангард Овідіопольського району. Станом на 7 годину 3 вересня залишаються госпіталізованими 18 осіб (з них 4 дітей)", - повідомили у відомстві.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, 2 вересня було відомо про 21 людину, яких з отруєнням госпіталізували після вживання шаурми.