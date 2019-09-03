В больнице в Одессе с отравлением после употребления шаурмы 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. После употребления шаурмы в Одесской области были госпитализированы с отравлением 30 человек, сейчас в больнице остаются 18 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу города Одесса с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них 5 детей), употреблявших шаурму в селе Авангард Овидиопольского района. По состоянию на 7:00 3 сентября остаются госпитализированными 18 человек (из них 4 детей)", - сообщили в ведомстве.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, 2 сентября было известно о 21 человеке, которых с отравлением госпитализировали после употребления шаурмы.