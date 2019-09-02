На Одещині понад 20 людей отруїлися шаурмою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Одеській області з отруєнням госпіталізували 21 особу. Всі вони вживали їжу з однієї і тієї ж торговельної точки по продажу шаурми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Поліцейські розслідують обставини отруєння людей в Овідіопольському районі Одеської області", - йдеться в повідомленні.
Наразі з подібним діагнозом до інфекційної лікарні госпіталізована 21 особа, ще п’ятеро лікуються амбулаторно. За попередньою інформацією, усі вони вживали їжу з однієї і тієї ж торговельної точки з продажу шаурми у селищі Аванград.
Поліцейські встановлюють обставини цієї події. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у трьох дитсадках на Полтавщині отруїлися діти.