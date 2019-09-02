В Одесской области более 20 человек отравились шаурмой

"Полицейские расследуют обстоятельства отравления людей в Овидиопольском районе Одесской области", - говорится в сообщении.

Сейчас с подобным диагнозом в инфекционную больницу госпитализирован 21 человек, еще пятеро лечатся амбулаторно. По предварительной информации, все они употребляли пищу с одной и той же торговой точки по продаже шаурмы в поселке Аванград.

Полицейские устанавливают обстоятельства этого события. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в трех детсадах на Полтавщине отравились дети.