У трьох дитсадках на Полтавщині отруїлися діти

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. За 6 місяців 2019 року у Полтавській області зареєстровано 1 тис. 609 випадків гострих кишкових інфекцій (ГКІ). Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Полтавській області, передає УНН.

“Захворюваність в Полтавській області вище, ніж в Україні, область на 5-му місці”, — розповіли контролери.

Станом на 19 серпня у області зареєстровано 5 спалахів ГКІ, три з яких — у дошкільних навчальних закладах, а саме:

— дошкільний навчальний заклад № 36 “Школа здоров ‘я” (м. Полтава);

— дошкільний навчальний заклад № 60 (м. Кременчук );

— дошкільний навчальний заклад № 4 “Теремок” (Диканський район ).

Ще два спалахи ГКІ зафіксовано у Гадяцькому та Зіньківському районах. Другий спалах ГКІ стався під час святкування дня села у селі Миколаївка, уточнили контролери.

“Всього постраждало 26 осіб, з них 11 дітей. За етіологічним фактором 4 спалахи викликані вірусами (рота-, норовірусами), 1 — збудником сальмонельозу”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей.

За словами Сергія Тригубенка, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь на рік. Сьогодні ж ця цифра досягає значення у 200 випадків.

“Маємо збільшення мінімум у 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює”, — сказав політик, зауваживши, що ситуація зміниться лише тоді, коли “запрацює принцип особистої відповідальності”.

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