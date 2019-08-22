В трех детских садах в Полтавской области отравились дети

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КИЕВ. 23 августа. УНН. За 6 месяцев 2019 года в Полтавской области зарегистрировано 1 тыс. 609 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ). Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области, передает УНН.

“Заболеваемость в Полтавской области выше, чем в Украине, область на 5-м месте”, — рассказали контролеры.

По состоянию на 19 августа во области зарегистрировано 5 вспышек ОКИ, три из которых — в дошкольных учебных заведениях, а именно:

— дошкольное учебное заведение № 36 “Школа здоровья я” (г. Полтава)

— дошкольное учебное заведение № 60 (г. Кременчуг)

— дошкольное учебное заведение № 4 “Теремок” (Дыканский район).

Еще две вспышки ОКИ зафиксировано в Гадяцком и Зиньковском районах. Вторая вспышка ОКИ произошла во время празднования дня села в селе Николаевка, уточнили контролеры.

“Всего пострадало 26 человек, из них 11 детей. По этиологическому фактору 4 вспышки вызваны вирусами (рота, норовирусами), 1 — возбудителем сальмонеллеза”, — говорится в сообщении.

Напомним, по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек.

По словам Сергея Тригубенко, десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня же эта цифра достигает значения в 200 случаев.

“Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украины модель администрирования продуктового рынка просто не работает ”, - сказал политик, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда “заработает принцип личной ответственности”.

Украинские Национальные Новости

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