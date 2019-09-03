Отравление шаурмой в Одесской области: число пострадавших перевалило за 40
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. По состоянию на 3 сентября в результате вспышки заболевания острой кишечной инфекцией среди лиц, употреблявших шаурму в Одесской области, пострадал 41 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
"По оперативному сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области в результате вспышки заболевания острой кишечной инфекцией среди лиц, употреблявших шаурму в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области, на 03.09.2019 пострадал 41 человек, в том числе 10 детей", - говорится в сообщении.
Как сообщается, с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит" КУ "Городская клиническая инфекционная больница" г. Одессы были госпитализированы 40 больных, один человек от госпитализации отказался. При лабораторном обследовании 13 больных выявлена Salmonella enteritidis.
Напомним, 2 сентября было известно о 21 человеке, которых с отравлением госпитализировали после употребления шаурмы.
Позже стало известно об увеличении количества госпитализированных до 30.