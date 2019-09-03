У людей, которые отравились шаурмой в Одесской области, обнаружили сальмонеллу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. При лабораторном обследовании 13 человек, отравившихся после употребления шаурмы в Одесской области, была обнаружена сальмонелла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
"С предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит" КУ "Городская клиническая инфекционная больница" г. Одессы были госпитализированы 40 больных, один человек от госпитализации отказалась. При лабораторном обследовании 13 больных выявлена Salmonella enteritidis", - говорится в сообщении.
Для установления причин и условий возникновения заболеваний 1 сентября было начало санитарно-эпидемиологического расследования.
"Установлено, что больные приобрели шаурму в торговом павильоне по реализации шаурмы и кур-гриль в пгт Авангард, ж/м "Седьмое небо" Овидиопольского района Одесской области. На момент обследования 01.09.2019 павильон был закрыт. 02.09.2019 удалось установить личность гражданина, который 30-31.08.2019 проводил изготовление пищевых продуктов в данном павильоне (шаурмы, хот-догов, шашлыка). Государственная регистрация мощности отсутствует", - сообщили в Госпродпотребслужбы.
По результатам проверки установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности пищевых продуктов, что, вероятно, обусловили возникновение вспышки, отметили в службе.
"Инспекторы на указанного гражданина составили протокол о нарушении санитарных норм, выдали предписание от 02.09.2019 №720 по устранению выявленных нарушений и приостановления эксплуатации торгового павильона", - добавили в ведомстве.
Сейчас, как отмечается, специалисты осуществляют мероприятия по установлению путей поставок продовольственного сырья до торгового павильона и начали инспектирование предприятия, которое, вероятно, поставляло ему мясное сырье.
О возникновении вспышки 1 сентября проинформировано территориальное отделение Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Напомним, 2 сентября было известно о 21 человек, которые с отравлением госпитализировали после употребления шаурмы.
По состоянию на 3 сентября в результате вспышки заболевания острой кишечной инфекцией среди лиц, употреблявших шаурму, пострадал 41 человек.