У Києві студенти отруїлися шаурмою, сім людей в лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Києві студенти 2 вересня отруїлися шаурмою на вулиці Борщагівська. 7 людей потрапили у лікарню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.
Станом на 22:00 від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію семи осіб. Зі слів пацієнтів, усі вони купували шаурму в одному кіоску.
Зі служби 103 правоохоронці почали отримувати інформацію про госпіталізацію із гострою кишковою інфекцією до лікарняних закладів студентів одного з вузів. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму у кіоску на вулиці Борщагівській.
Поліцейські почали відпрацьовувати інформацію про отруєння шаурмою. На місце події направили слідчо-оперативну групу. Після проведення першочергової перевірки слідчі Солом’янського управління поліції визначаться із правовою кваліфікацією події.
Нагадаємо, на Одещині понад 20 людей отруїлися шаурмою.