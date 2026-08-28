Екскомбат “Магури” Ширшин заявив, що йому підкинули наркотики - у поліції розповіли свою версію з обшуком

Колишній командир батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександр Ширшин заявив, що під час перевірки автомобіля працівниками поліції, невідомі особи підкинули йому наркотики. У Нацполіції заявили, що не роблять поспішних висновків та перевіряють інформацію, передає УНН.

"Мені підкинули траву. Все дуже цікаво і сплановано. Дякую всім причетним. Деталі згодом", - написав зранку 28 серпня Ширшин.

Він зазначив, що одразу при зупинці його авто "було багато людей, схожих на СБУ", яких "поліція типу не знають".

Згодом він повідомив, що в ході очікування правоохоронців, зʼявилися ще пара пакетів трави навколо машини.

"Провели слідчі дії і "вилучення" навколо машини. Далі будуть обшукувати машину.

В пакеті разом з травою були ваги. Тому інкримінують 307 КК України", - написав Ширшин.

О 17:20 Ширшин повідомив, що правоохоронці знайшли ще пакети з порошками і таблетками у місцях, про які він, навіть, і не знав.

Глава Національної поліції Максим Цуцкірідзе, якого цитує пресслужба Нацполіції, заявив, що інформація від Військової служби правопорядку щодо одного з військовослужбовців буде невідкладно перевірена, зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.

"Сьогодні вдень у Харкові поліцейські, маючи оперативну інформацію від Військової служби правопорядку про ймовірне правопорушення, зупинили автомобіль. При спілкуванні з водієм та поверхневій перевірці у салоні автомобіля був виявлений згорток. Під час його розпаковування водій зазначив, що пакет та його вміст йому не належать. На місце події прибули слідчі, які вилучили два зіп-пакети з речовиною рослинного походження та направили матеріали на експертизи. Ми не робимо жодних поспішних висновків, і вся ситуація буде детально проаналізована", - сказав Цуцкірідзе.

Він зазначив, що доручив керівництву поліції Харківщини невідкладно і комплексно з’ясувати всі обставини, зокрема перевірити твердження представників ВСП та військовослужбовця.

Доповнення

У травні 2025 року командир одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин повідомив про подання рапорту на звільнення з посади.

За словами Ширшина, причиною такого рішення стали неефективні управлінські рішення, "політичні ігри" та ігнорування реального стану справ командуванням. Він назвав ситуацію на напрямку, де виконував завдання його підрозділ, "тупорилою втратою людей" і розкритикував дії генералітету.

У підсумку військовий позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ у Facebook з коментарем "Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".

У серпні того ж року Ширшин оголосив про звільнення з посади командира батальйону невдовзі після того, як заявив про неефективні управлінські рішення у Генштабі ЗСУ.