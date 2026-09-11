Підкинули наркотики екскомбату "Маґури": трьох підозрюваних відправили під варту, а також визначили мільйонні застави
Київ • УНН
Трьох підозрюваних у справі про підкидання наркотиків колишньому комбату "Маґури" узяли під варту. Суд визначив застави 14,9 млн грн одному та по 12,6 млн грн двом іншим.
Печерський райсуд Києва у справі про підкинуті наркотики в авто екскомбата "Магури" обрав трьом підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою, а також визначив застави, передає УНН.
Печерський районний суд Києва обрав трьом підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Одному з них визначено заставу 14,9 млн грн, двом іншим - по 12,6 млн грн для кожного
Нагадаємо
Троє колишніх правоохоронців, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, підозрюються в незаконному стеженні за екскомбатом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", проникненні до його автомобіля та підкиданні близько 30 пакетів із канабісом і PVP для створення штучних доказів.
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Їх затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України.
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