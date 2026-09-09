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Трьох військових підозрюють у підкиданні наркотиків екскомбату "Маґури" Ширшину

Київ • УНН

 • 780 перегляди

ДБР і Нацполіція затримали трьох військових, які, за даними слідства, підкинули наркотики Олександру Ширшину. Їм оголосили підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Трьох військових підозрюють у підкиданні наркотиків екскомбату "Маґури" Ширшину

Державне бюро розслідувань спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили трьох військовослужбовців окремого штурмового полку, які, за даними слідства, підкинули наркотики екскомбату бригади "Маґура" Олександру Ширшину. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

Деталі

Як встановило слідство, у ніч з 27 на 28 серпня 2026 року фігуранти проникнули до автівки потерпілого біля його будинку та сховали там розфасовані у зіп-пакети наркотики і психотропи.

Після цього вони повідомили працівників поліції та Військової служби правопорядку про наявність у машині "заборонених речовин". Коли військовий сів у авто та рушив у справах, зловмисники продовжували стежити за ним і передавати маршрут правоохоронцям. У Харкові транспортний засіб зупинили працівники поліції, які під час огляду "виявили" заздалегідь підкинуті речовини

- повідомили в поліції.

Затриманим оголосили про підозру за статтями:

  • Незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи (ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України);
    • Незаконне збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно (ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу України);
      • Незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України);
        • Підбурення до притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України).

          Санкція статей передбачає позбавлення волі від 2 до 10 років.

          Додатково

          У серпні 2025 року комбат 47-ї бригади "Маґура" подав рапорт про звільнення. За словами Олександра Ширшина, причиною такого рішення стали неефективні управлінські рішення, "політичні ігри" та ігнорування реального стану справ командуванням.

          Нагадаємо

          У серпні 2026 року Ширшин заявив, що під час перевірки автомобіля працівниками поліції, невідомі особи підкинули йому наркотики.

          Євген Устименко

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