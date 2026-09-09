Троих военнослужащих подозревают в подбрасывании наркотиков экс-командиру "Магуры" Ширшину

$44.470.0051.640.04
ukenru
08:54 • 10738 просмотра
Россия атаковала «шахедом» поезд Харьков — Изюм, есть пострадавшие
06:47 • 23676 просмотра
В Киеве вражеский БПЛА попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие
9 сентября, 06:18 • 24220 просмотра
Рубио: переговоры Украины и РФ могут возобновиться в ближайшее время, США готовят план
9 сентября, 04:39 • 39271 просмотра
Потери РФ в войне против Украины превысили её совокупные потери во всех войнах за последние 80 лет — ГенштабPhoto
9 сентября, 04:31 • 40078 просмотра
В Германии заявили, что украинским мужчинам призывного возраста пора возвращаться домой
9 сентября, 04:22 • 33044 просмотра
Пункт пропуска на границе с Молдовой прекратил работу после российской атаки: есть погибшие и пострадавшие
9 сентября, 04:05 • 21953 просмотра
После российского удара в Днепре из-под завалов дома спасли 3 человек, среди них подростокVideo
9 сентября, 03:49 • 19680 просмотра
Трамп приветствовал рост поддержки AfD в Германии — партия выступает против помощи Украине
9 сентября, 02:16 • 17319 просмотра
РПЦ повезла на фронт мощи Дмитрия Донского, чтобы "помочь одержать победу над супостатом"
9 сентября, 01:37 • 16620 просмотра
В Новороссийске после ночной атаки горит мазутный терминал — OSINT-анализPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3.3м/с
34%
749мм
Популярные новости
Нефть Brent выросла и приблизилась к $100 после ударов США по иранским танкерам9 сентября, 02:37 • 9478 просмотра
США запретят импорт из Канады молочных продуктов, большинства алкогольных напитков и мотоциклов9 сентября, 03:33 • 5492 просмотра
Что празднуют 9 сентября в Украине и мире 9 сентября, 04:00 • 11700 просмотра
"АТЕШ" провёл разведку одного из ключевых НПЗ в России, данные передали Силам обороныVideo9 сентября, 04:47 • 11372 просмотра
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат9 сентября, 06:00 • 22837 просмотра
публикации
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат9 сентября, 06:00 • 23004 просмотра
С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей
Эксклюзив
8 сентября, 17:02 • 43774 просмотра
Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября8 сентября, 16:16 • 44049 просмотра
Мемы, реклама и врачебная тайна: как обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex использует соцсети для давленияPhoto8 сентября, 14:22 • 48119 просмотра
France Football определил номинантов на звание лучшего клуба, приз Йохана Кройфа и награду Льва ЯшинаPhoto8 сентября, 13:12 • 49154 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Александр Вучич
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Польша
Иран
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни9 сентября, 01:05 • 36066 просмотра
Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса8 сентября, 23:05 • 37564 просмотра
Сальма Хайек отметила 60-летие откровенными фотографиями с купания в океанеPhoto8 сентября, 22:06 • 33705 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 91475 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 86385 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
Шахед-136
Audi Q5
Отопление

Троих военнослужащих подозревают в подбрасывании наркотиков экс-командиру "Магуры" Ширшину

Киев • УНН

 • 386 просмотра

ГБР и Нацполиция задержали троих военнослужащих, которые, по данным следствия, подбросили наркотики Александру Ширшину. Им объявили подозрения\r\nпо четырём статьям Уголовного кодекса Украины.

Троих военнослужащих подозревают в подбрасывании наркотиков экс-командиру "Магуры" Ширшину

Государственное бюро расследований совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили трех военнослужащих отдельного штурмового полка, которые, по данным следствия, подбросили наркотики экскомандиру бригады "Магура" Александру Ширшину. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

Как установило следствие, в ночь с 27 на 28 августа 2026 года фигуранты проникли в автомобиль потерпевшего возле его дома и спрятали там расфасованные в зип-пакеты наркотики и психотропы.

После этого они сообщили сотрудникам полиции и Военной службы правопорядка о наличии в машине "запрещенных веществ". Когда военнослужащий сел в автомобиль и отправился по делам, злоумышленники продолжали следить за ним и передавать правоохранителям маршрут. В Харькове транспортное средство остановили сотрудники полиции, которые во время осмотра "обнаружили" заранее подброшенные вещества

- сообщили в полиции.

Задержанным сообщили о подозрении по статьям:

  • Незаконное проникновение в жилище или иное владение лица (ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины);
    • Незаконный сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице, совершенные повторно (ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины);
      • Незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и особо опасных психотропных веществ по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины);
        • Подстрекательство к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

          Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.

          Дополнительно

          В августе 2025 года командир 47-й бригады "Магура" подал рапорт об увольнении. По словам Александра Ширшина, причиной такого решения стали неэффективные управленческие решения, "политические игры" и игнорирование реального положения дел командованием.

          Напомним

          В августе 2026 года Ширшин заявил, что во время проверки автомобиля сотрудниками полиции неизвестные лица подбросили ему наркотики.

          Евгений Устименко

          ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
          Национальная полиция Украины