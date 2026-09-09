Троих военнослужащих подозревают в подбрасывании наркотиков экс-командиру "Магуры" Ширшину

Государственное бюро расследований совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили трех военнослужащих отдельного штурмового полка, которые, по данным следствия, подбросили наркотики экскомандиру бригады "Магура" Александру Ширшину. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

Как установило следствие, в ночь с 27 на 28 августа 2026 года фигуранты проникли в автомобиль потерпевшего возле его дома и спрятали там расфасованные в зип-пакеты наркотики и психотропы.

После этого они сообщили сотрудникам полиции и Военной службы правопорядка о наличии в машине "запрещенных веществ". Когда военнослужащий сел в автомобиль и отправился по делам, злоумышленники продолжали следить за ним и передавать правоохранителям маршрут. В Харькове транспортное средство остановили сотрудники полиции, которые во время осмотра "обнаружили" заранее подброшенные вещества - сообщили в полиции.

Задержанным сообщили о подозрении по статьям:

Незаконное проникновение в жилище или иное владение лица (ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины);

Незаконный сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице, совершенные повторно (ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины);

Незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и особо опасных психотропных веществ по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины);

Подстрекательство к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.

Дополнительно

В августе 2025 года командир 47-й бригады "Магура" подал рапорт об увольнении. По словам Александра Ширшина, причиной такого решения стали неэффективные управленческие решения, "политические игры" и игнорирование реального положения дел командованием.

Напомним

В августе 2026 года Ширшин заявил, что во время проверки автомобиля сотрудниками полиции неизвестные лица подбросили ему наркотики.