Троих военнослужащих подозревают в подбрасывании наркотиков экс-командиру "Магуры" Ширшину
Киев • УНН
ГБР и Нацполиция задержали троих военнослужащих, которые, по данным следствия, подбросили наркотики Александру Ширшину. Им объявили подозрения\r\nпо четырём статьям Уголовного кодекса Украины.
Государственное бюро расследований совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили трех военнослужащих отдельного штурмового полка, которые, по данным следствия, подбросили наркотики экскомандиру бригады "Магура" Александру Ширшину. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
Детали
Как установило следствие, в ночь с 27 на 28 августа 2026 года фигуранты проникли в автомобиль потерпевшего возле его дома и спрятали там расфасованные в зип-пакеты наркотики и психотропы.
После этого они сообщили сотрудникам полиции и Военной службы правопорядка о наличии в машине "запрещенных веществ". Когда военнослужащий сел в автомобиль и отправился по делам, злоумышленники продолжали следить за ним и передавать правоохранителям маршрут. В Харькове транспортное средство остановили сотрудники полиции, которые во время осмотра "обнаружили" заранее подброшенные вещества
Задержанным сообщили о подозрении по статьям:
- Незаконное проникновение в жилище или иное владение
лица (ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины);
- Незаконный сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице, совершенные повторно (ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины);
- Незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и особо опасных психотропных веществ по предварительному
сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины);
- Подстрекательство к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.
Дополнительно
В августе 2025 года командир 47-й бригады "Магура" подал рапорт об увольнении. По словам Александра Ширшина, причиной такого решения стали неэффективные управленческие решения, "политические игры" и игнорирование реального положения дел командованием.
Напомним
В августе 2026 года Ширшин заявил, что во время проверки автомобиля сотрудниками полиции неизвестные лица подбросили ему наркотики.