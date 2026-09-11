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Подбросили наркотики экс-комбату "Магуры": троих подозреваемых отправили под стражу, а также назначили многомиллионные залоги

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

Троих подозреваемых по делу о подбрасывании наркотиков бывшему комбату "Магуры" взяли под стражу. Суд назначил одному залог в размере 14,9 млн грн, а двум другим — по 12,6 млн грн.

Подбросили наркотики экс-комбату "Магуры": троих подозреваемых отправили под стражу, а также назначили многомиллионные залоги

Печерский райсуд Киева по делу о подброшенных наркотиках в автомобиль экскомбата «Магуры» избрал троим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, а также определил размеры залогов, передает УНН.

Печерский районный суд Киева избрал троим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Одному из них определен залог в размере 14,9 млн грн, двум другим — по 12,6 млн грн каждому 

— говорится в сообщении. 

Напомним

Трое бывших правоохранителей, которые ныне являются военнослужащими одной из бригад Сил обороны, подозреваются в незаконной слежке за экскомбатом 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», проникновении в его автомобиль и подбрасывании около 30 пакетов с каннабисом и PVP для создания искусственных доказательств.

Троих военнослужащих подозревают в подбрасывании наркотиков экс-командиру "Магуры" Ширшину09.09.26, 15:00 • 6965 просмотров

Они задержаны и уведомлены о подозрении по ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 УК Украины. 

Экс-комбат «Магуры» Ширшин заявил, что ему подбросили наркотики — в полиции рассказали свою версию обыска28.08.26, 21:15 • 3809 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Киев