Экс-комбат «Магуры» Ширшин заявил, что ему подбросили наркотики — в полиции рассказали свою версию обыска

Бывший командир батальона 47-й ОМБр «Магура» Александр Ширшин заявил, что во время проверки автомобиля сотрудниками полиции неизвестные лица подбросили ему наркотики. В Нацполиции заявили, что не делают поспешных выводов и проверяют информацию, передает УНН.

«Мне подбросили траву. Всё очень интересно и спланировано. Спасибо всем причастным. Подробности позже», — написал утром 28 августа Ширшин.

Он отметил, что сразу после остановки его автомобиля «было много людей, похожих на сотрудников СБУ», которых «полиция типа не знает».

Позже он сообщил, что во время ожидания правоохранителей вокруг машины появились ещё пару пакетов с травой.

«Провели следственные действия и “изъятие” вокруг машины. Дальше будут обыскивать машину.

В пакете вместе с травой были весы. Поэтому вменяют статью 307 УК Украины», — написал Ширшин.

В 17:20 Ширшин сообщил, что правоохранители нашли ещё пакеты с порошками и таблетками в местах, о которых он даже не знал.

Глава Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, которого цитирует пресс-служба Нацполиции, заявил, что информация от Военной службы правопорядка относительно одного из военнослужащих будет безотлагательно проверена, в частности и то, как эта информация появилась в ВСП.

«Сегодня днём в Харькове полицейские, имея оперативную информацию от Военной службы правопорядка о вероятном правонарушении, остановили автомобиль. Во время общения с водителем и поверхностной проверки в салоне автомобиля был обнаружен свёрток. Во время его распаковки водитель заявил, что пакет и его содержимое ему не принадлежат. На место происшествия прибыли следователи, которые изъяли два зип-пакета с веществом растительного происхождения и направили материалы на экспертизы. Мы не делаем никаких поспешных выводов, и вся ситуация будет детально проанализирована», — сказал Цуцкиридзе.

Он отметил, что поручил руководству полиции Харьковской области безотлагательно и комплексно выяснить все обстоятельства, в частности проверить утверждения представителей ВСП и военнослужащего.

Дополнение

В мае 2025 года командир одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Ширшин сообщил о подаче рапорта об освобождении от должности.

По словам Ширшина, причиной такого решения стали неэффективные управленческие решения, «политические игры» и игнорирование реального положения дел командованием. Он назвал ситуацию на направлении, где выполняло задачи его подразделение, «тупой потерей людей» и раскритиковал действия генералитета.

В итоге военнослужащий отметил в своём посте официальную страницу Генштаба ВСУ в Facebook с комментарием «Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи».

В августе того же года Ширшин объявил об освобождении от должности командира батальона вскоре после того, как заявил о неэффективных управленческих решениях в Генштабе ВСУ.