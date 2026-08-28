Экс-комбат «Магуры» Ширшин заявил, что ему подбросили наркотики — в полиции рассказали свою версию обыска

$44.540.0351.860.15
ukenru
17:06 • 13719 просмотра
АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине
16:13 • 14732 просмотра
В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео
Эксклюзив
14:45 • 22450 просмотра
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
12:36 • 22350 просмотра
ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire PointVideo
28 августа, 12:21 • 29082 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это
28 августа, 11:37 • 19168 просмотра
рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 
28 августа, 10:21 • 19265 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 489Video
28 августа, 09:56 • 32620 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 32727 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
28 августа, 08:33 • 20281 просмотра
В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1м/с
55%
754мм
Популярные новости
Протесты начинались как борьба за справедливость, а закончились тем, что едва не стали частью нового политического проекта Фёдорова, — эксперт28 августа, 08:36 • 12014 просмотра
Количество пропавших без вести после наводнения в Непале украинцев остается без изменений - МИД обновил информацию28 августа, 09:24 • 6908 просмотра
В Румынии заявили о затонувшем судне после пожара в Чёрном море, моряки сообщили о дроне28 августа, 10:47 • 5184 просмотра
"Такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС" - в МИД ответили на слова вице-спикера госдумы рф28 августа, 11:14 • 16920 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto12:59 • 20744 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
14:45 • 22440 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto12:59 • 20832 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 29075 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 32615 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 32724 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Кирилл Буданов
Руслан Кравченко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Харьков
Германия
Киевская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 58229 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 89594 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 86685 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 125686 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 108623 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Грибы
БМ-27 "Ураган"
BM-30 Smerch

Экс-комбат «Магуры» Ширшин заявил, что ему подбросили наркотики — в полиции рассказали свою версию обыска

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Александр Ширшин заявил, что ему подбросили наркотики во время проверки автомобиля в Харькове. Нацполиция изъяла вещества и проверяет обстоятельства.

Экс-комбат «Магуры» Ширшин заявил, что ему подбросили наркотики — в полиции рассказали свою версию обыска

Бывший командир батальона 47-й ОМБр «Магура» Александр Ширшин заявил, что во время проверки автомобиля сотрудниками полиции неизвестные лица подбросили ему наркотики. В Нацполиции заявили, что не делают поспешных выводов и проверяют информацию, передает УНН

«Мне подбросили траву. Всё очень интересно и спланировано. Спасибо всем причастным. Подробности позже», — написал утром 28 августа Ширшин. 

Он отметил, что сразу после остановки его автомобиля «было много людей, похожих на сотрудников СБУ», которых «полиция типа не знает». 

Позже он сообщил, что во время ожидания правоохранителей вокруг машины появились ещё пару пакетов с травой. 

«Провели следственные действия и “изъятие” вокруг машины. Дальше будут обыскивать машину.

В пакете вместе с травой были весы. Поэтому вменяют статью 307 УК Украины», — написал Ширшин. 

В 17:20 Ширшин сообщил, что правоохранители нашли ещё пакеты с порошками и таблетками в местах, о которых он даже не знал. 

Глава Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, которого цитирует пресс-служба Нацполиции, заявил, что информация от Военной службы правопорядка относительно одного из военнослужащих будет безотлагательно проверена, в частности и то, как эта информация появилась в ВСП.

«Сегодня днём в Харькове полицейские, имея оперативную информацию от Военной службы правопорядка о вероятном правонарушении, остановили автомобиль. Во время общения с водителем и поверхностной проверки в салоне автомобиля был обнаружен свёрток. Во время его распаковки водитель заявил, что пакет и его содержимое ему не принадлежат. На место происшествия прибыли следователи, которые изъяли два зип-пакета с веществом растительного происхождения и направили материалы на экспертизы. Мы не делаем никаких поспешных выводов, и вся ситуация будет детально проанализирована», — сказал Цуцкиридзе. 

Он отметил, что поручил руководству полиции Харьковской области безотлагательно и комплексно выяснить все обстоятельства, в частности проверить утверждения представителей ВСП и военнослужащего.

Дополнение

В мае 2025 года командир одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Ширшин сообщил о подаче рапорта об освобождении от должности.   

По словам Ширшина, причиной такого решения стали неэффективные управленческие решения, «политические игры» и игнорирование реального положения дел командованием. Он назвал ситуацию на направлении, где выполняло задачи его подразделение, «тупой потерей людей» и раскритиковал действия генералитета.

В итоге военнослужащий отметил в своём посте официальную страницу Генштаба ВСУ в Facebook с комментарием «Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи».

В августе того же года Ширшин объявил об освобождении от должности командира батальона вскоре после того, как заявил о неэффективных управленческих решениях в Генштабе ВСУ. 

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Харьков