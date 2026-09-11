Українські далекобійні санкції уразили цілі у восьми регіонах рф - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив про ураження підприємства й нафтового об’єкта в саратовській та волгоградській областях. Також атаковано цілі в шести регіонах рф і Чорному морі.
Президент Володимир Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів, спрямованих на зменшення потенціалу рф вести війну проти України. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
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За словами президента, у саратовській та волгоградській областях Сили оборони уразили підприємство та об'єкт нафтової промисловості. Результати є й у Чорному морі.
Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах.
Застосовувались українські далекобійні санкції і по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах
Президент подякував кожному, хто розвиває українську силу, щоб для всього, що підтримує війну, у росії не залишалося безпечних місць.
Українські військові дронами FP-1 знищили складський комплекс Ozon у саратові - Fire Point11.09.26, 10:12 • 2326 переглядiв