Українські далекобійні санкції уразили цілі у восьми регіонах рф - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів, спрямованих на зменшення потенціалу рф вести війну проти України. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

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За словами президента, у саратовській та волгоградській областях Сили оборони уразили підприємство та об'єкт нафтової промисловості. Результати є й у Чорному морі.

Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах.

Застосовувались українські далекобійні санкції і по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах - повідомив Зеленський.

Президент подякував кожному, хто розвиває українську силу, щоб для всього, що підтримує війну, у росії не залишалося безпечних місць.

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