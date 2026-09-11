Украинские дальнобойные санкции поразили цели в восьми регионах рф - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о поражении предприятия и нефтяного объекта в саратовской и волгоградской областях. Также атакованы цели в шести регионах рф и Чёрном море.
Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских дальнобойных ударов, направленных на уменьшение потенциала рф вести войну против Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам президента, в Саратовской и Волгоградской областях Силы обороны поразили предприятие и объект нефтяной промышленности. Есть результаты и в Черном море.
Дагестане, Удмуртии, Тульском, Нижегородском, Пермском и Самарском регионах.
Применялись украинские дальнобойные санкции и по целям в Дагестане, Удмуртии, Тульском, Нижегородском, Пермском и Самарском регионах
Президент поблагодарил каждого, кто развивает украинскую силу, чтобы для всего, что поддерживает войну, в россии не оставалось безопасных мест.
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