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Украинские дальнобойные санкции поразили цели в восьми регионах рф - Зеленский

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Зеленский сообщил о поражении предприятия и нефтяного объекта в саратовской и волгоградской областях. Также атакованы цели в шести регионах рф и Чёрном море.

Украинские дальнобойные санкции поразили цели в восьми регионах рф - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских дальнобойных ударов, направленных на уменьшение потенциала рф вести войну против Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам президента, в Саратовской и Волгоградской областях Силы обороны поразили предприятие и объект нефтяной промышленности. Есть результаты и в Черном море.

Дагестане, Удмуртии, Тульском, Нижегородском, Пермском и Самарском регионах.

Применялись украинские дальнобойные санкции и по целям в Дагестане, Удмуртии, Тульском, Нижегородском, Пермском и Самарском регионах

- сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил каждого, кто развивает украинскую силу, чтобы для всего, что поддерживает войну, в россии не оставалось безопасных мест.

Украинские военные дронами FP-1 уничтожили складской комплекс Ozon в саратове - Fire Point11.09.26, 10:12 • 2356 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Война в Украине
Тульская область
Черное море
Владимир Зеленский
Украина