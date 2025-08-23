Ексдиректора черкаської поліклініки підозрюють у розтраті 2,5 млн грн міського бюджету
Київ • УНН
Колишньому директору поліклініки Черкас оголошено підозру у розтраті понад 2,5 млн грн бюджетних коштів. Він уклав договір на закупівлю медичного обладнання за завищеними цінами.
Колишньому директору міської поліклініки Черкас повідомили про підозру у завданні понад 2,5 мільйони гривень шкоди бюджету. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, пише УНН.
За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору міської поліклініки м. Черкаси за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України)
За даними слідства, підозрюваний уклав із товариством договір на закупівлю медичного обладнання за завищеними цінами. На підставі цього договору комунальне некомерційне підприємство перерахувало бюджетні кошти на рахунок продавця.
Відповідно до висновків експертиз, розмір завданої шкоди становить понад 2,5 млн грн.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводу Управління СБУ у Черкаській області.
Довідково
Санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також зі штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.