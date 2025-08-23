Экс-директора черкасской поликлиники подозревают в растрате 2,5 млн грн городского бюджета
Киев • УНН
Бывшему директору поликлиники Черкасс объявлено подозрение в растрате более 2,5 млн грн бюджетных средств. Он заключил договор на закупку медицинского оборудования по завышенным ценам.
Бывшему директору городской поликлиники Черкасс сообщили о подозрении в нанесении более 2,5 миллионов гривен ущерба бюджету. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему директору городской поликлиники г. Черкассы по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины)
По данным следствия, подозреваемый заключил с обществом договор на закупку медицинского оборудования по завышенным ценам. На основании этого договора коммунальное некоммерческое предприятие перечислило бюджетные средства на счет продавца.
Согласно выводам экспертиз, размер нанесенного ущерба составляет более 2,5 млн грн.
Досудебное расследование осуществляют следователи Следственного управления ГУНП в Черкасской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Черкасской области.
Справка
Санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также со штрафом от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.