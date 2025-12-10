Ексчиновнику Міноборони та його спільникам повідомлено про підозру у незаконному продажу шести списаних кораблів ЗСУ
Київ • УНН
Колишньому посадовцю Міноборони та двом спільникам повідомлено про підозру у незаконному продажу шести списаних кораблів ВМС України. Вони штучно занизили вартість суден, провівши фіктивний конкурс, чим завдали державі понад 900 тис. грн збитків.
Трьом особам, серед яких колишній посадовець Міноборони, повідомили про підозру у незаконному продажу шести списаних кораблів ВМС України, що завдало державі понад 900 тис. грн збитків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито схему незаконної реалізації списаних кораблів Збройні Сили України
Колишній посадовець Міністерство оборони України, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.
Йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт. Для цього:
• штучно занизили технічний стан
• забезпечили занижену оцінку
• формально провели конкурс під заздалегідь визначену компанію.
Збитки державі - понад 900 тис. грн.
Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
