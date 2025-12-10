Ексчиновнику Міноборони та його спільникам повідомлено про підозру у незаконному продажу шести списаних кораблів ЗСУ

$42.180.11
9 грудня, 20:28 • 13921 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 29913 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 30992 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 25160 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 51640 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 38037 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 26899 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31213 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 42392 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 60997 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Мародерство росії на ТОТ: держдума рф ухвалила закон про "безгосподарне" житло9 грудня, 22:28 • 10664 перегляди
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"9 грудня, 23:00 • 13176 перегляди
Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зониVideo9 грудня, 23:32 • 10912 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 10811 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 4934 перегляди
Публікації
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 10914 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 51632 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 40779 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 42387 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 60992 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 682 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 13828 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 31587 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 32022 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 68363 перегляди
Ексчиновнику Міноборони та його спільникам повідомлено про підозру у незаконному продажу шести списаних кораблів ЗСУ

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Колишньому посадовцю Міноборони та двом спільникам повідомлено про підозру у незаконному продажу шести списаних кораблів ВМС України. Вони штучно занизили вартість суден, провівши фіктивний конкурс, чим завдали державі понад 900 тис. грн збитків.

Ексчиновнику Міноборони та його спільникам повідомлено про підозру у незаконному продажу шести списаних кораблів ЗСУ

Трьом особам, серед яких колишній посадовець Міноборони, повідомили про підозру у незаконному продажу шести списаних кораблів ВМС України, що завдало державі понад 900 тис. грн збитків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито схему незаконної реалізації списаних кораблів Збройні Сили України

- йдеться у повідомленні.

Колишній посадовець Міністерство оборони України, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.

Йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт. Для цього:

• штучно занизили технічний стан

• забезпечили занижену оцінку

• формально провели конкурс під заздалегідь визначену компанію.

Збитки державі - понад 900 тис. грн.

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Шестеро дітей отримали поранення у Сумах через безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого09.12.25, 23:20 • 5428 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Державний бюджет
Військово-морські сили Збройних сил України
Міністерство оборони України
Збройні сили України