Ексчиновнику Міноборони та його спільникам повідомлено про підозру у незаконному продажу шести списаних кораблів ЗСУ

Трьом особам, серед яких колишній посадовець Міноборони, повідомили про підозру у незаконному продажу шести списаних кораблів ВМС України, що завдало державі понад 900 тис. грн збитків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито схему незаконної реалізації списаних кораблів Збройні Сили України - йдеться у повідомленні.

Колишній посадовець Міністерство оборони України, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.

Йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт. Для цього:

• штучно занизили технічний стан

• забезпечили занижену оцінку

• формально провели конкурс під заздалегідь визначену компанію.

Збитки державі - понад 900 тис. грн.

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

