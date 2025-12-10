Экс-чиновнику Минобороны и его сообщникам сообщено о подозрении в незаконной продаже шести списанных кораблей ВСУ
Киев • УНН
Бывшему должностному лицу Минобороны и двум сообщникам сообщено о подозрении в незаконной продаже шести списанных кораблей ВМС Украины. Они искусственно занизили стоимость судов, проведя фиктивный конкурс, чем нанесли государству более 900 тыс. грн убытков.
Трем лицам, среди которых бывший чиновник Минобороны, сообщили о подозрении в незаконной продаже шести списанных кораблей ВМС Украины, что нанесло государству более 900 тыс. грн убытков. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачена схема незаконной реализации списанных кораблей Вооруженных Сил Украины
Бывший чиновник Министерства обороны Украины, имея доступ к документам о списании имущества, вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать суда.
Речь идет о шести кораблях ВМС, которые вместо утилизации продали как металлолом. Для этого:
• искусственно занизили техническое состояние
• обеспечили заниженную оценку
• формально провели конкурс под заранее определенную компанию.
Ущерб государству - более 900 тыс. грн.
Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
