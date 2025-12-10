Экс-чиновнику Минобороны и его сообщникам сообщено о подозрении в незаконной продаже шести списанных кораблей ВСУ

Трем лицам, среди которых бывший чиновник Минобороны, сообщили о подозрении в незаконной продаже шести списанных кораблей ВМС Украины, что нанесло государству более 900 тыс. грн убытков. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачена схема незаконной реализации списанных кораблей Вооруженных Сил Украины - говорится в сообщении.

Бывший чиновник Министерства обороны Украины, имея доступ к документам о списании имущества, вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать суда.

Речь идет о шести кораблях ВМС, которые вместо утилизации продали как металлолом. Для этого:

• искусственно занизили техническое состояние

• обеспечили заниженную оценку

• формально провели конкурс под заранее определенную компанию.

Ущерб государству - более 900 тыс. грн.

Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Шестеро детей получили ранения в Сумах из-за безответственного обращения со оружием взрослого