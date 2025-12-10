Экс-чиновнику Минобороны и его сообщникам сообщено о подозрении в незаконной продаже шести списанных кораблей ВСУ

$42.180.11
49.090.07
ukenru
9 декабря, 20:28 • 13866 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 29768 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 33856 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 30868 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 25048 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 51447 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 37952 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 26871 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 31199 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 60925 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.1м/с
92%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мародерство России на ВОТ: госдума РФ приняла закон о "бесхозяйном" жилье9 декабря, 22:28 • 10596 просмотра
"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"9 декабря, 23:00 • 13115 просмотра
Три поколения семьи эвакуированы из Запорожской прифронтовой зоныVideo9 декабря, 23:32 • 10849 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 10703 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35 • 4742 просмотра
публикации
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 10794 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 51447 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 40716 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 60925 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 20070 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Барак Обама
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венгрия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 604 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 13789 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 31546 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 31990 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 68334 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Financial Times
Дипломатка

Экс-чиновнику Минобороны и его сообщникам сообщено о подозрении в незаконной продаже шести списанных кораблей ВСУ

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Бывшему должностному лицу Минобороны и двум сообщникам сообщено о подозрении в незаконной продаже шести списанных кораблей ВМС Украины. Они искусственно занизили стоимость судов, проведя фиктивный конкурс, чем нанесли государству более 900 тыс. грн убытков.

Экс-чиновнику Минобороны и его сообщникам сообщено о подозрении в незаконной продаже шести списанных кораблей ВСУ

Трем лицам, среди которых бывший чиновник Минобороны, сообщили о подозрении в незаконной продаже шести списанных кораблей ВМС Украины, что нанесло государству более 900 тыс. грн убытков. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачена схема незаконной реализации списанных кораблей Вооруженных Сил Украины

- говорится в сообщении.

Бывший чиновник Министерства обороны Украины, имея доступ к документам о списании имущества, вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать суда.

Речь идет о шести кораблях ВМС, которые вместо утилизации продали как металлолом. Для этого:

• искусственно занизили техническое состояние

• обеспечили заниженную оценку

• формально провели конкурс под заранее определенную компанию.

Ущерб государству - более 900 тыс. грн.

Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Шестеро детей получили ранения в Сумах из-за безответственного обращения со оружием взрослого09.12.25, 23:20 • 5410 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Военно-морские силы Украины
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины