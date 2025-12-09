Шестеро детей получили ранения в Сумах из-за безответственного обращения со оружием взрослого

В Сумах ранены шестеро детей в результате опасного и безответственного обращения со оружием взрослого. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, пятеро детей сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков.

Один ребенок – на амбулаторном лечении. Угрозы жизни нет - отметил Григоров.

Он добавил, что правоохранители сработали оперативно: подозреваемый задержан.

"Далее – работа следствия и неотвратимое наказание. Такие действия должны получить жесткую правовую оценку", - резюмировал глава Сумской ОВА.

Напомним

В октябре в Запорожье 35-летний мужчина во время конфликта выдернул чеку из гранаты и передал ее 31-летней знакомой, которая погибла от взрыва. Еще два человека получили ранения, подозреваемый задержан, ему грозит пожизненное заключение.

