Шестеро детей получили ранения в Сумах из-за безответственного обращения со оружием взрослого
Киев • УНН
В Сумах шестеро детей получили ранения из-за безответственного обращения взрослого с оружием. Пятеро детей госпитализированы, один на амбулаторном лечении; угрозы жизни нет.
В Сумах ранены шестеро детей в результате опасного и безответственного обращения со оружием взрослого. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, пятеро детей сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков.
Один ребенок – на амбулаторном лечении. Угрозы жизни нет
Он добавил, что правоохранители сработали оперативно: подозреваемый задержан.
"Далее – работа следствия и неотвратимое наказание. Такие действия должны получить жесткую правовую оценку", - резюмировал глава Сумской ОВА.
Напомним
В октябре в Запорожье 35-летний мужчина во время конфликта выдернул чеку из гранаты и передал ее 31-летней знакомой, которая погибла от взрыва. Еще два человека получили ранения, подозреваемый задержан, ему грозит пожизненное заключение.
Не просто прятать: член ассоциации владельцев оружия высказался об обучении детей обращению со "стволами"26.08.25, 11:10 • 2922 просмотра