20:28 • 2324 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
20:14 • 6030 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 29264 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
18:20 • 13011 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
18:04 • 8318 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
15:34 • 27862 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 28036 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 23050 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 28872 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 51595 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Шестеро детей получили ранения в Сумах из-за безответственного обращения со оружием взрослого

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Сумах шестеро детей получили ранения из-за безответственного обращения взрослого с оружием. Пятеро детей госпитализированы, один на амбулаторном лечении; угрозы жизни нет.

Шестеро детей получили ранения в Сумах из-за безответственного обращения со оружием взрослого

В Сумах ранены шестеро детей в результате опасного и безответственного обращения со оружием взрослого. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, пятеро детей сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков.

Один ребенок – на амбулаторном лечении. Угрозы жизни нет

- отметил Григоров.

Он добавил, что правоохранители сработали оперативно: подозреваемый задержан.

"Далее – работа следствия и неотвратимое наказание. Такие действия должны получить жесткую правовую оценку", - резюмировал глава Сумской ОВА.

Напомним

В октябре в Запорожье 35-летний мужчина во время конфликта выдернул чеку из гранаты и передал ее 31-летней знакомой, которая погибла от взрыва. Еще два человека получили ранения, подозреваемый задержан, ему грозит пожизненное заключение.

Не просто прятать: член ассоциации владельцев оружия высказался об обучении детей обращению со "стволами"26.08.25, 11:10 • 2922 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Сумы