Шестеро дітей отримали поранення у Сумах через безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого

У Сумах поранені шестеро дітей внаслідок небезпечного та безвідповідального поводження зі зброєю дорослого. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, п’ятеро дітей нині перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Одна дитина – на амбулаторному лікуванні. Загрози життю немає - зазначив Григоров.

Він додав, що правоохоронці спрацювали оперативно: підозрюваного затримано.

"Далі – робота слідства і невідворотне покарання. Такі дії мають отримати жорстку правову оцінку", - резюмував голова Сумської ОВА.

Нагадаємо

У жовтні в Запоріжжі 35-річний чоловік під час конфлікту висмикнув чеку з гранати та передав її 31-річній знайомій, яка загинула від вибуху. Ще двоє людей отримали поранення, підозрюваного затримано, йому загрожує довічне ув'язнення.

