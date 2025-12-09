Шестеро дітей отримали поранення у Сумах через безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого
Київ • УНН
У Сумах шестеро дітей отримали поранення через безвідповідальне поводження дорослого зі зброєю. П'ятеро дітей госпіталізовано, одна на амбулаторному лікуванні; загрози життю немає.
У Сумах поранені шестеро дітей внаслідок небезпечного та безвідповідального поводження зі зброєю дорослого. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, п’ятеро дітей нині перебувають у лікарні під наглядом медиків.
Одна дитина – на амбулаторному лікуванні. Загрози життю немає
Він додав, що правоохоронці спрацювали оперативно: підозрюваного затримано.
"Далі – робота слідства і невідворотне покарання. Такі дії мають отримати жорстку правову оцінку", - резюмував голова Сумської ОВА.
Нагадаємо
У жовтні в Запоріжжі 35-річний чоловік під час конфлікту висмикнув чеку з гранати та передав її 31-річній знайомій, яка загинула від вибуху. Ще двоє людей отримали поранення, підозрюваного затримано, йому загрожує довічне ув'язнення.
Не просто ховати: член асоціації власників зброї висловився про навчання поводження дітей зі "стволами"26.08.25, 11:10 • 2922 перегляди