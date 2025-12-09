Шестеро дітей отримали поранення у Сумах через безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого

$42.070.01
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
20:14 • 6504 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
18:20 • 13233 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04 • 8722 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
15:34 • 28133 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 28157 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 23095 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
9 грудня, 10:26 • 28895 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
9 грудня, 09:02 • 36789 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 51688 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
9 грудня, 12:00
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну
9 грудня, 14:11
Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні
9 грудня, 14:57
Дев'ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Ще один судовий позів проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
9 грудня, 12:00
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
9 грудня, 09:02
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
9 грудня, 07:23
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
8 грудня, 13:00
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Антоніу Кошта
Барак Обама
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Індія
Європа
Дев'ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
9 грудня, 08:36
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
8 грудня, 15:34
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10
Netflix оголосив, що купив Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40
Техніка
Соціальна мережа
Нептун (крилата ракета)
Airbus A320 серії
Boeing 737 MAX

Шестеро дітей отримали поранення у Сумах через безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого

Київ • УНН

 • 66 перегляди

У Сумах шестеро дітей отримали поранення через безвідповідальне поводження дорослого зі зброєю. П'ятеро дітей госпіталізовано, одна на амбулаторному лікуванні; загрози життю немає.

Шестеро дітей отримали поранення у Сумах через безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого

У Сумах поранені шестеро дітей внаслідок небезпечного та безвідповідального поводження зі зброєю дорослого. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

За його словами, п’ятеро дітей нині перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Одна дитина – на амбулаторному лікуванні. Загрози життю немає

- зазначив Григоров.

Він додав, що правоохоронці спрацювали оперативно: підозрюваного затримано.

"Далі – робота слідства і невідворотне покарання. Такі дії мають отримати жорстку правову оцінку", - резюмував голова Сумської ОВА.

У жовтні в Запоріжжі 35-річний чоловік під час конфлікту висмикнув чеку з гранати та передав її 31-річній знайомій, яка загинула від вибуху. Ще двоє людей отримали поранення, підозрюваного затримано, йому загрожує довічне ув'язнення.

Не просто ховати: член асоціації власників зброї висловився про навчання поводження дітей зі "стволами"
26.08.25, 11:10

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Суми