Ексчемпіон світу з боксу Джозеф Паркер отримав позитивний результат тесту на кокаїн

Київ • УНН

 • 1436 перегляди

Новозеландський важковаговик Джозеф Паркер провалив тест на наркотики, показавши наявність кокаїну в його організмі 25 жовтня. Йому загрожує дворічна дискваліфікація, хоча кокаїн не є препаратом, що покращує спортивні результати.

Ексчемпіон світу з боксу Джозеф Паркер отримав позитивний результат тесту на кокаїн

Джозеф Паркер не пройшов тест на наркотики на кокаїн у день бою з Фабіо Вордлі. 33-річний новозеландський важковаговик і батько шістьох дітей пройшов тестування Добровільним антидопінговим агентством 25 жовтня, передає УНН із посиланням на The Sun.

За даними видання, результат аналізу було оголошено в п'ятницю вранці.

Команда Паркера має можливість пройти тестування проби B.

Однак у переважній більшості випадків результати проб A та B ідентичні.

Паркер пояснив, що протягом усього свого табору він мав з собою дружину та дітей в Ірландії та Лондоні.

Сліди метаболіту кокаїну бензоїлекгоніну зазвичай залишаються в сечі близько чотирьох днів, а це означає, що Паркер, мабуть, "заразився" наркотиком під час вирішальної підготовки до тижня боїв.

Трилогія Усик-Ф'юрі скасовується: британець заявив, що не повернеться у бокс25.10.25, 07:41 • 4015 переглядiв

Додамо

VADA тепер передасть свої висновки UKAD та Британській раді з контролю за боксом, які разом контролюють та карають за допінг.

Паркеру може загрожувати дворічна дискваліфікація, хоча кокаїн є рекреаційним наркотиком, а не препаратом, що покращує спортивні результати, або PED.

Раніше він пропустив тест на наркотики, встановлений Всесвітньою боксерською радою, через відпустку у 2017 році.

Його тодішній промоутер Duco Events підтвердив, що він пропустив тест після перемоги над румуном Разваном Коджану у травні через перерву.

Нагадаємо

Паркер раніше втратив титул чемпіона світу WBO у важкій вазі, коли він бився з Ентоні Джошуа в березні 2018 року.

Антоніна Туманова

