Ексчемпіон світу з боксу Джозеф Паркер отримав позитивний результат тесту на кокаїн

Новозеландський важковаговик Джозеф Паркер провалив тест на наркотики, показавши наявність кокаїну в його організмі 25 жовтня. Йому загрожує дворічна дискваліфікація, хоча кокаїн не є препаратом, що покращує спортивні результати.