Экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер получил положительный результат теста на кокаин

Джозеф Паркер не прошел тест на наркотики на кокаин в день боя с Фабио Уордли. 33-летний новозеландский тяжеловес и отец шестерых детей прошел тестирование Добровольным антидопинговым агентством 25 октября, передает УНН со ссылкой на The Sun.

По данным издания, результат анализа был объявлен в пятницу утром.

Команда Паркера имеет возможность пройти тестирование пробы B.

Однако в подавляющем большинстве случаев результаты проб A и B идентичны.

Паркер объяснил, что на протяжении всего своего лагеря он был с женой и детьми в Ирландии и Лондоне.

Следы метаболита кокаина бензоилэкгонина обычно остаются в моче около четырех дней, а это означает, что Паркер, видимо, "заразился" наркотиком во время решающей подготовки к неделе боев.

VADA теперь передаст свои выводы UKAD и Британскому совету по контролю за боксом, которые вместе контролируют и наказывают за допинг.

Паркеру может грозить двухлетняя дисквалификация, хотя кокаин является рекреационным наркотиком, а не препаратом, улучшающим спортивные результаты, или PED.

Ранее он пропустил тест на наркотики, установленный Всемирным боксерским советом, из-за отпуска в 2017 году.

Его тогдашний промоутер Duco Events подтвердил, что он пропустил тест после победы над румыном Разваном Коджану в мае из-за перерыва.

Паркер ранее потерял титул чемпиона мира WBO в тяжелом весе, когда он дрался с Энтони Джошуа в марте 2018 года.