Экс-чемпион мира по боксу Джозеф Паркер получил положительный результат теста на кокаин
Киев • УНН
Новозеландский тяжеловес Джозеф Паркер провалил тест на наркотики, показав наличие кокаина в его организме 25 октября. Ему грозит двухлетняя дисквалификация, хотя кокаин не является препаратом, улучшающим спортивные результаты.
Джозеф Паркер не прошел тест на наркотики на кокаин в день боя с Фабио Уордли. 33-летний новозеландский тяжеловес и отец шестерых детей прошел тестирование Добровольным антидопинговым агентством 25 октября, передает УНН со ссылкой на The Sun.
По данным издания, результат анализа был объявлен в пятницу утром.
Команда Паркера имеет возможность пройти тестирование пробы B.
Однако в подавляющем большинстве случаев результаты проб A и B идентичны.
Паркер объяснил, что на протяжении всего своего лагеря он был с женой и детьми в Ирландии и Лондоне.
Следы метаболита кокаина бензоилэкгонина обычно остаются в моче около четырех дней, а это означает, что Паркер, видимо, "заразился" наркотиком во время решающей подготовки к неделе боев.
Добавим
VADA теперь передаст свои выводы UKAD и Британскому совету по контролю за боксом, которые вместе контролируют и наказывают за допинг.
Паркеру может грозить двухлетняя дисквалификация, хотя кокаин является рекреационным наркотиком, а не препаратом, улучшающим спортивные результаты, или PED.
Ранее он пропустил тест на наркотики, установленный Всемирным боксерским советом, из-за отпуска в 2017 году.
Его тогдашний промоутер Duco Events подтвердил, что он пропустил тест после победы над румыном Разваном Коджану в мае из-за перерыва.
Напомним
Паркер ранее потерял титул чемпиона мира WBO в тяжелом весе, когда он дрался с Энтони Джошуа в марте 2018 года.