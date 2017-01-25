Екс-глава банку "Михайлівський" розповів про схеми на ринку і вартість "обналу"

За його словами, банківський сектор дійсно потребував очищення, проте не в такій спотвореній формі, як це було проведено в Україні. В результаті очищення “по-українськи”, з банківського сектору виведено установи з вітчизняним капіталом, натомість залишено іноземні, зокрема російські. І при цьому, економіка — досі у тіні.

“Економіка ж не вийшла з кризи і тіні, на ринку існують і "чорний“ нал, і "чорні“ зарплати. Звідки це береться? З великих банків, які продовжують застосовувати затребувані ринком механізми”, — пояснив він.

При цьому кількість таких схем тільки збільшується, а “обнал” дорожчає, підкреслив І.Дорошенко.

“Сіра“ частина нікуди не зникає, просто дорожчає вартість "обналу“. А кількість схем навіть збільшується, тому що при цій економіці багато хто перестав платити податки. Що ж стосується схем по капіталізації банків, тут очищення лише частково стало ефективним. Але до сих пір у багатьох банків недеформовані резерви, і якщо банки змогли вийти на якийсь невеликий, але позитивний капітал — то вже в цьому є якийсь символічний плюс. Просто ціна цього плюса — дуже велика і невиправдана”, — пояснив він.

У 2017 році, на його думку, ситуація на банківському ринку буде так само невизначеною.

“Ситуація вкрай невизначена, і є ще багато банків, яким буде складно виконати програму капіталізації, як і багато великих позичальників, які можуть показати дефолт. І незрозуміло, якою буде макроекономічна ситуація в цьому році. Якась кількість банків, до 20 середніх, а можливо, кілька великих, можуть вийти з ринку.

Іноземним банкам буде простіше. Наявність закордонного банку у таких установ не дозволяє їх сильно "пресувати“. У таких банків, як "Райффайзен“ і "Укрсиббанк", є материнські структури, які завжди підтримають фінансово. Група банків з російським корінням відчуває себе так само, як і інші іноземці. Якщо ВТБ може вийти з ринку, то "Сбербанк" залишається. Активно розвиватиметься "Альфа-Банк". "Русский Стандарт“ — вирішує питання по капіталізації в Росії. ПІБ найближчим часом стане не російським”, — повідомив І.Дорошенко.

При цьому банкір підкреслив, що повернення довіри до банківської системи можна очікувати лише при зміні персоналій в регуляторі.

Довідка. Ігор Дорошенко — банкір з досвідом роботи в банках “Аваль”, “Універсал”, “Русский стандарт”, “Михайлівський” та інших . Вибудовуючи великий ритейловий банк, що кредитує населення і активно залучає депозити, Дорошенко вважався одним з успішних топ-менеджерів фінансового сектора.

Нагадаємо, правова експертиза підтвердила необґрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможності.