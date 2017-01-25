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Экс-глава банка "Михайловский" рассказал о схемах на рынке и стоимости "обнала"

Экс-глава банка "Михайловский" рассказал о схемах на рынке и стоимости "обнала"

Киев • УНН

 • 9401 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Экономика Украины, по-прежнему остается в тени и кризисе. Об этом сообщил в интервью "Forbes" экс-глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко, передает УНН.

По его словам, банковский сектор действительно нуждался в очистке, однако не в такой извращенной форме, как это было проведено в Украине. В результате очистки "по-украински", из банковского сектора выведены учреждения с отечественным капиталом, зато оставлено иностранные, в том числе российские. И при этом, экономика - до сих пор в тени.

"Экономика же не вышла из кризиса и тени, на рынке существуют и" черный "нал, и" черные "зарплаты. Откуда это берется? Из крупных банков, которые продолжают применять востребованные рынком механизмы ", - пояснил он.

При этом количество таких схем только увеличивается, а "обнал" дорожает, подчеркнул И.Дорошенко.

"Серая" часть никуда не исчезает, просто дорожает стоимость "обнала". А количество схем даже увеличивается, так как при этой экономике многие перестали платить налоги. Что же касается схем по капитализации банков, здесь очищение только частично стало эффективным. Но до сих пор у многих банков деформированы резервы, и если банки смогли выйти на какой-то небольшой, но положительный капитал - это уже в этом есть какой-то символический плюс. Просто цена этого плюса - очень большая и неоправданная ", - пояснил он.

В 2017 году, по его мнению, ситуация на банковском рынке будет так же неопределенной.

"Ситуация крайне неопределенная, и еще есть много банков, которым будет сложно выполнить программу капитализации, как и много крупных заемщиков, которые могут показать дефолт. И непонятно, какой будет макроэкономическая ситуация в этом году. Какое-то количество банков, до 20 средних, а возможно, несколько больших, могут выйти с рынка.

Иностранным банкам будет проще. Наличие заграничного банка в таких учреждениях не позволяет их сильно "прессовать". У таких банков, как "Райффайзен" и "Укрсиббанк", есть материнские структуры, которые всегда поддержат финансово. Группа банков с российскими корнями чувствует себя так же, как и другие иностранцы. Если ВТБ может выйти из рынка, то "Сбербанк" остается. Активно развиваться "Альфа-Банк". "Русский Стандарт" - решает вопросы по капитализации в России. ПИБ в ближайшее время станет не российским ", - сообщил И.Дорошенко.

При этом банкир подчеркнул, что возвращение доверия к банковской системе можно ожидать только при изменении персоналий в регуляторе.

Справка. Игорь Дорошенко - банкир с опытом работы в банках "Аваль", "Универсал", "Русский стандарт", "Михайловский" и др. Выстраивая большой ритейловый банк, который кредитует население и активно привлекает депозиты, И.Дорошенко считался одним из успешных топ-менеджеров финансового сектора.

Напомним, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных .

Украинские Национальные Новости

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