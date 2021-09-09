Економіст: підвищення облікової ставки НБУ до 8,5% річних вплине на курс гривні, депозити та іноземних інвесторів

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“Ще кілька років тому зміна облікової ставку взагалі нічого не говорила ні пересічному українцю, ні банкіру, тому що вплив на життя громадянина вона не мала практично ніякого. Це була формальна ставка для бухгалтерів, яка дозволяла робити якісь проводки. Останні роки зміна ставки приковує увагу великої кількості числа українців, тому що вона реально стала впливати на вартість коштів в економіці, через певну зміну в законодавстві. За відсотками облікової ставки НБУ надає комерційним банкам довгострокове фінансування і приймає кошти від депозитів також під ставку, яка залежить від ставки облікової. Тому якщо ця ставка виросла на пів відсотка, то це може мати в середньостроковій перспективі, декілька місяців вплив на вартість коштів взагалі в економіці - це значить і вартість кредитів, і вартість депозитів, і що вкрай важливо, може вплинути на ставку в бік зростання, яка виплачується Міністерством фінансів України за облігаціями внутрішніх державних позик (ОВДП)”, - пояснив Козак.

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За словами економіста, якщо дохідність ОВДП виросте це може зацікавити іноземних інвесторів, які почнуть більше інвестувати в українські облігації внутрішніх державних позик. “Тому ми можемо очікувати приплив іноземної валюти, яку будуть продати на міжбанку і купувати ОВДП. Як наслідок - валюти в країні може стати ще більше і вплив на курс відбудеться з точки зору посилення. Вже сьогодні після підвищення ставки, гривня посилилася на кілька копійок”, - розповідає інвестбанкір.

Контекст

Україна очікує приїзд місії МВФ вже у вересні. За словами голови НБУ Кирила Шевченко, до питань, які допомагають на шляху наближення угоди на рівні персоналу і які допомагають прогресу у відносинах з МВФ, в тому числі, відноситься питання змін до закону про НБУ, який було підтримано в першому читанні українським парламентом.