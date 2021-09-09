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Экономист: повышение учетной ставки НБУ до 8,5% годовых повлияет на курс гривни, депозиты и иностранных инвесторов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня, 9 сентября, Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8,5% годовых с нынешних 8%. Об этом руководство НБУ заявило во время пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике. Инвестиционный банкир Тарас Козак рассказал УНН, как повышение ставки на пол процента повлияет на рядовых украинцев.

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"Еще несколько лет назад изменение учетной ставки вообще ничего не говорило ни рядовому украинцу, ни банкиру, потому что влияние на жизнь гражданина она не имела практически никакого. Это была формальная ставка для бухгалтеров, которая позволяла делать какие-то проводки. Последние годы изменение ставки приковывает внимание большого количества украинцев, потому что она реально стала влиять на стоимость средств в экономике, из-за определенного изменения в законодательстве. По процентам учетной ставки НБУ предоставляет коммерческим банкам долгосрочное финансирование и принимает средства от депозитов также под ставку, которая зависит от ставки учетной. Поэтому если эта ставка выросла на полпроцента, то это может иметь в среднесрочной перспективе, несколько месяцев влияние на стоимость средств вообще в экономике - это значит и стоимость кредитов, и стоимость депозитов, и крайне важно, может повлиять на ставку в сторону увеличения, которая выплачивается Министерством финансов Украины по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ)", - пояснил Козак.

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По словам экономиста, если доходность ОВГЗ вырастет это может заинтересовать иностранных инвесторов, которые начнут больше инвестировать в украинские облигации внутренних государственных займов. "Поэтому мы можем ожидать приток иностранной валюты, которую будут продавать на межбанке и покупать ОВГЗ. Как следствие - валюты в стране может стать еще больше и влияние на курс пройдет с точки зрения усиления. Уже сегодня после повышения ставки, гривна усилилась на несколько копеек", - рассказывает инвестбанкир.

Контекст

Украина ожидает приезд миссии МВФ уже в сентябре. По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, к вопросам, которые помогают на пути приближения соглашения на уровне персонала и которые помогают прогрессу в отношениях с МВФ, в том числе, относится вопрос изменений в закон о НБУ, который был поддержан в первом чтении украинским парламентом.

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