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Економічний експерт про справу "Дельта банку": попереду тривалий судовий процес, але це може стати позитивним сигналом

Економічний експерт про справу "Дельта банку": попереду тривалий судовий процес, але це може стати позитивним сигналом

Київ • УНН

 • 21555 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Покарання винних у таких справах, як справа про виведення грошей українців керівництвом "Дельта банку", може стати хорошим сигналом, що держава може домогтися справедливості. Та цьому передуватиме тривалий судовий процес. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Андрій Новак.

11 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що у справі "Дельта банку", яку розслідує Національна поліція, було вручено підозри, зокрема і колишньому власнику банку.

На думку економіста, покарання винних у справі стане кроком до повернення вкрадених в українців вкладів.

"Звісно, може, і вплине. При умові, якщо хоч когось покарають, якщо за цим покаранням буде повернення бюджетних коштів, але в будь-якому випадку все це буде займати довгий період часу. Це судові процеси, які дуже тривалі", - пояснив Новак.

Експерт також погоджується, що це може стати позитивним кейсом для МВС та загалом для відновлення інвестиційного іміджу держави. "Може стати. Будь-який приклад позитивного вирішення фінансових проблем, з якими зіштовхнулося багато українців, - це буде хорошим сигналом про те, що хтось чогось добився в питанні справедливості і повернення коштів", - вказав він.

Водночас експерт не очікує швидкого повернення довіри до банківської системи, адже відновлення довіри - тривалий процес, над яким мають працювати банки.

Новак нагадав, що протягом банкопаду, який відбувався кілька останніх років, в Україні було ліквідовано понад 100 банків. Перед тим власники цих банків їх спустошили, і після цього у регулятора у вигляді НБУ не було виходу, як їх ліквідовувати. За законом, ФГВФО передусім гарантує вклади у державних банках. З державними банками проблем не було. А по недержавних – приватних банках – там обмежена сума, яку ФГВФО повертає в разі проблем, у цьому випадку – ліквідації банків. Загалом сума виведеного з банків капіталу наближається до 9 млрд дол.

Додамо, що за інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, йдеться про те, що жертвами такого цинічного грабунку стали півтора мільйона українських сімей. Міністр заявив, що у справі "Дельта банку" та інших подібних справах будуть вручені ще підозри.

Справа "Дельта банку"

11 жовтня підозру у справі про розтрату майна та коштів на понад 1 млрд гривень було вручено одному з власників ПАТ “Дельта банк”. Йдеться про Миколу Лагуна. Окрім нього повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Слідство встановило низку епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав — "вигідну“ операцію провернули через коригування залишків на рахунках у системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ "Дельта банк", директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду.

Окрім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.

За даними слідства, про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів.

За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна.

Для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Окрім того, арештовано 1 млн доларів з рахунку голови ради директорів в одному з швейцарських банків.

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