Экономический эксперт о деле "Дельта банка": впереди длительный судебный процесс, но это может стать позитивным сигналом

11 октября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по делу "Дельта банка", которое расследует Национальная полиция, были вручены подозрения, в том числе и бывшему владельцу банка.

По мнению экономиста, наказание виновных по делу станет шагом к возвращению украденных у украинцев вкладов.

"Конечно, может, и повлияет. При условии, если хоть кого-то накажут, если за этим наказанием будет возвращение бюджетных средств, но в любом случае все это будет занимать длительный период времени. Это судебные процессы, которые очень длительные", - пояснил Новак.

Эксперт также соглашается, что это может стать положительным кейсом для МВД и в целом для восстановления инвестиционного имиджа государства. "Может стать. Любой пример положительного решения финансовых проблем, с которыми столкнулось много украинцев, - это будет хорошим сигналом о том, что кто-то чего-то добился в вопросе справедливости и возврата средств", - отметил он.

В то же время эксперт не ожидает скорого возвращения доверия к банковской системе, ведь восстановление доверия - длительный процесс, над которым должны работать банки.

Новак напомнил, что во время банкопада, который проходил несколько лет, в Украине было ликвидировано более 100 банков. Перед тем владельцы этих банков их опустошили, и после этого у регулятора в виде НБУ не было выхода, кроме как их ликвидировать. По закону, ФГВФЛ прежде всего гарантирует вклады в государственных банках. С государственными банками проблем не было. А по негосударственным - частным банкам - там ограничена сумма, которую ФГВФЛ возвращает в случае проблем, в данном случае - ликвидации банков. В целом сумма выведенного из банков капитала приближается к 9 млрд долл.

Добавим, что по информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, речь идет о том, что жертвами такого циничного грабежа стали полтора миллиона украинских семей. Министр заявил, что в деле "Дельта банка" и других подобных делах будут вручены еще подозрения.

Дело "Дельта банка"

11 октября подозрение по делу о растрате имущества и средств на более чем 1 млрд гривен были вручены одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Речь идет о Николае Лагуне. Кроме него сообщение о подозрении получили два заместителя главы совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО "Дельта банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность.

Кроме имущественных прав на кредитную задолженность сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.

По данным следствия, о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестован 1 млн долларов со счета главы совета директоров в одном из швейцарских банков.