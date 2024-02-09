Екологічний договір для України: Міжнародна робоча група погодила й презентувала документ

Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни, співголовами якої є керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та колишня віцепремʼєр-міністерка, міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, на засіданні у Києві презентували Екологічний договір для України. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

"ьогодні ми говоримо про результати, до яких залучено багато відомих людей, експертів. Вперше в історії Україна разом з вами не просто розмірковує, а розробляє конкретний план заходів щодо того, як компенсувати всю шкоду, завдану нашому навколишньому середовищу цією війною. – зазначив керівник Офісу Президента.

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Андрій Єрмак подякував представникам Міжнародної робочої групи за ефективну роботу над підготовкою Екологічного договору для України. Та висловив переконання, що цей документ стане основою для конкретних рішень Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

Наш намір полягає в тому, щоб запропоновані рішення були закладені у спільний план щодо відбудови України та вирішення екологічних проблем. – зазначив Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента наголосив, що напрацювання Міжнародної робочої групи містять конкретні рекомендації, що можна реалізувати в Україні вже зараз. Також там будуть й "рецепти на майбутнє", що допоможуть запобігти схожим ситуаціям в інших країнах світу.

Ми готові докладати всіх зусиль для того, щоб продовжувати цю роботу, працювати над впровадженням рішень, подивитися, що можна зробити в Україні. Ми готові співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, зокрема залучаємо країни Європейського Союзу. – наголосила Маргот Вальстрем.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка Юлія Свириденко додала, що Екологічний договір сприятиме відбудові України як екологічної та "зеленої" держави.

Ми не можемо чекати на завершення війни. Нам треба зосередити зусилля на питаннях довкілля вже зараз. І потрібне більш широке просування цих ідей у суспільстві. – сказала Свириденко.

Юлія Свириденко також прозвітувала, щодо стратегії гуманітарного розмінування, розробка якої вже перебуває на фінальному етапі. Вона анонсувала, що ймовірна презентація стратегії відбудеться цьогоріч у Женеві, де пройде конференція з питань розмінування.

За даними очільника МВС Ігоря Клименка, який також взяв участь у засіданні, на сьогодні ще 55 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, та зазначив що робота відомства в цьому напрямку триває.

Комісар Європейського Союзу з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс зазначив, що Екологічний договір має допомогти в якісному зборі доказів шкоди, завданої довкіллю війною, і в підготовці справи у Спеціальному трибуналі щодо країни-агресора.

Якщо росія заплатить за всю ту шкоду, якої вона завдала, зроблена нами робота буде недаремною. – наголосив він.

Також комісар ЄС висловив думку, що Екологічний договір сприятиме подальшій інтеграції України в ЄС та відбудові нашої держави.

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За даними ОП у засіданні де презентували Екологічний договір для України взяли участь: віцепрезидентка Європейського парламенту, колишня міністерка міжнародного розвитку Фінляндії Гайді Гаутала, комісар Європейського Союзу з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс, членкиня парламенту Швеції Ребекка ле Муан, колишній член парламенту Аландських островів, член Екоцидного альянсу Саймон Холмстрьом.

З українського боку до засідання долучилися: перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, Генеральний прокурор Андрій Костін, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.