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Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ

Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 18:07  •  14123 просмотра

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Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила Экологический договор для Украины, который имеет целью компенсировать весь экологический ущерб, нанесенный войной россии, и помочь восстановить Украину как экологическое государство.

Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны, сопредседателями которой являются руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и бывший вице-премьер-министр, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, на заседании в Киеве презентовали Экологический договор для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Сегодня мы говорим о результатах, к которым привлечено много известных людей, экспертов. Впервые в истории Украина вместе с вами не просто размышляет, а разрабатывает конкретный план мероприятий по тому, как компенсировать весь ущерб, нанесенный нашей окружающей среде этой войной. 

 - отметил руководитель Офиса Президента.

Детали

Андрей Ермак поблагодарил представителей Международной рабочей группы за эффективную работу над подготовкой Экологического договора для Украины. И выразил убеждение, что этот документ станет основой для конкретных решений Глобального саммита мира на уровне лидеров государств.

Наше намерение состоит в том, чтобы предложенные решения были заложены в общий план по восстановлению Украины и решению экологических проблем. 

- отметил Андрей Ермак

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что наработки Международной рабочей группы содержат конкретные рекомендации, которые можно реализовать в Украине уже сейчас. Также там будут и "рецепты на будущее", которые помогут предотвратить подобные ситуации в других странах мира.

Мы готовы прилагать все усилия для того, чтобы продолжать эту работу, работать над внедрением решений, посмотреть, что можно сделать в Украине. Мы готовы сотрудничать с нашими международными партнерами, в частности привлекаем страны Европейского Союза. 

- подчеркнула Маргот Вальстрем.

Первый вице-премьер-министр - министр Юлия Свириденко добавила, что Экологический договор будет способствовать восстановлению Украины как экологического и "зеленого" государства.

Мы не можем ждать завершения войны. Нам надо сосредоточить усилия на вопросах окружающей среды уже сейчас. И нужно более широкое продвижение этих идей в обществе. 

 - сказала Свириденко.

Юлия Свириденко также отчиталась о стратегии гуманитарного разминирования, разработка которой уже находится на финальном этапе. Она анонсировала, что вероятная презентация стратегии состоится в этом году в Женеве, где пройдет конференция по вопросам разминирования.

По данным главы МВД Игоря Клименко, который также принял участие в заседании, на сегодня еще 55 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, и отметил, что работа ведомства в этом направлении продолжается.

Комиссар Европейского Союза по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс отметил, что Экологический договор должен помочь в качественном сборе доказательств ущерба, причиненного окружающей среде войной, и в подготовке дела в Специальном трибунале в отношении страны-агрессора.

Если россия заплатит за весь тот вред, который она нанесла, сделанная нами работа будет не напрасной. 

- подчеркнул он.

Также комиссар ЕС выразил мнение, что Экологический договор будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС и восстановлению нашего государства.

Дополнительно

По данным ОП в заседании где презентовали  Экологический договор для Украины приняли участие: вице-президент Европейского парламента, бывшая министр международного развития Финляндии Хайди Гаутала, комиссар Европейского Союза по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс, член парламента Швеции Ребекка ле Муан, бывший член парламента Аландских островов, член Экоцидного альянса Саймон Холмстрьом.

С украинской стороны к заседанию присоединились: первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, Генеральный прокурор Андрей Костин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, министр внутренних дел Игорь Клименко, советники руководителя Офиса Президента Дарья Заривна и Александр Бевз.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Екологічний договір для України: Міжнародна робоча група погодила й презентувала документ
An environmental treaty for Ukraine: International working group agrees and presents document
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