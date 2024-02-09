Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ
Киев • УНН
Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила Экологический договор для Украины, который имеет целью компенсировать весь экологический ущерб, нанесенный войной россии, и помочь восстановить Украину как экологическое государство.
Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны, сопредседателями которой являются руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и бывший вице-премьер-министр, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, на заседании в Киеве презентовали Экологический договор для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
"Сегодня мы говорим о результатах, к которым привлечено много известных людей, экспертов. Впервые в истории Украина вместе с вами не просто размышляет, а разрабатывает конкретный план мероприятий по тому, как компенсировать весь ущерб, нанесенный нашей окружающей среде этой войной.
Детали
Андрей Ермак поблагодарил представителей Международной рабочей группы за эффективную работу над подготовкой Экологического договора для Украины. И выразил убеждение, что этот документ станет основой для конкретных решений Глобального саммита мира на уровне лидеров государств.
Наше намерение состоит в том, чтобы предложенные решения были заложены в общий план по восстановлению Украины и решению экологических проблем.
Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что наработки Международной рабочей группы содержат конкретные рекомендации, которые можно реализовать в Украине уже сейчас. Также там будут и "рецепты на будущее", которые помогут предотвратить подобные ситуации в других странах мира.
Мы готовы прилагать все усилия для того, чтобы продолжать эту работу, работать над внедрением решений, посмотреть, что можно сделать в Украине. Мы готовы сотрудничать с нашими международными партнерами, в частности привлекаем страны Европейского Союза.
Первый вице-премьер-министр - министр Юлия Свириденко добавила, что Экологический договор будет способствовать восстановлению Украины как экологического и "зеленого" государства.
Мы не можем ждать завершения войны. Нам надо сосредоточить усилия на вопросах окружающей среды уже сейчас. И нужно более широкое продвижение этих идей в обществе.
Юлия Свириденко также отчиталась о стратегии гуманитарного разминирования, разработка которой уже находится на финальном этапе. Она анонсировала, что вероятная презентация стратегии состоится в этом году в Женеве, где пройдет конференция по вопросам разминирования.
По данным главы МВД Игоря Клименко, который также принял участие в заседании, на сегодня еще 55 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, и отметил, что работа ведомства в этом направлении продолжается.
Комиссар Европейского Союза по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс отметил, что Экологический договор должен помочь в качественном сборе доказательств ущерба, причиненного окружающей среде войной, и в подготовке дела в Специальном трибунале в отношении страны-агрессора.
Если россия заплатит за весь тот вред, который она нанесла, сделанная нами работа будет не напрасной.
Также комиссар ЕС выразил мнение, что Экологический договор будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС и восстановлению нашего государства.
Дополнительно
По данным ОП в заседании где презентовали Экологический договор для Украины приняли участие: вице-президент Европейского парламента, бывшая министр международного развития Финляндии Хайди Гаутала, комиссар Европейского Союза по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс, член парламента Швеции Ребекка ле Муан, бывший член парламента Аландских островов, член Экоцидного альянса Саймон Холмстрьом.
С украинской стороны к заседанию присоединились: первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, Генеральный прокурор Андрей Костин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, министр внутренних дел Игорь Клименко, советники руководителя Офиса Президента Дарья Заривна и Александр Бевз.
Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ
Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила Экологический договор для Украины, который имеет целью компенсировать весь экологический ущерб, нанесенный войной россии, и помочь восстановить Украину как экологическое государство.
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