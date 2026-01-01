Експрокурор США Джек Сміт заявив, що союзники Трампа були готові свідчити проти нього

Колишній спеціальний прокурор Джек Сміт заявив, що політичні союзники Дональда Трампа, зокрема республіканці, були готові давати свідчення проти нього у розслідуваннях щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За словами Сміта, слідство чимало "численних" свідків, які підтримували Трампа та голосували за нього, але водночас вважали, що його дії порушували закон.

Наша аргументація, відверто кажучи, була побудована на республіканцях, які поставили свою вірність країні вище за партію - сказав Сміт.

На запитання, чи дозволяють права Трампа, гарантовані Першою поправкою, йому стверджувати, що він переміг на виборах, Сміт відповів, що він має право робити неправдиві заяви.

Але чого він не мав права робити, так це порушувати федеральний закон і використовувати свідомо неправдиві заяви про фальсифікації виборів, щоб атакувати законну державну функцію. І це відрізняє цю справу від будь-якої попередньої історії - сказав Сміт.

Судовий комітет Палати представників розслідував дії Сміта у справах щодо втручання у вибори 2020 року та поводження Трампа з секретними документами після завершення його президентського терміну.

Сміт також підтвердив, що діяв би так само і щодо президентів-демократів за наявності аналогічних доказів.

Сміт був призначений спеціальним радником у листопаді 2022 року та домігся висунення обвинувальних актів проти Трампа, однак закрив справи після його переобрання президентом, посилаючись на політику Міністерства юстиції. Дональд Трамп та його союзники неодноразово звинувачували Сміта у політичному переслідуванні, а Білий дім не надав коментарів щодо оприлюднених свідчень.

Нагадаємо

Дональд та Меланія Трамп влаштували новорічну вечірку в Мар-а-Лаго, де президент провів благодійний аукціон. Картина Ісуса була продана за 2,75 мільйона доларів.