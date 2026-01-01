$42.350.03
49.790.06
ukenru
11:27 • 886 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 1864 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 2686 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 70639 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 87508 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 36174 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 36214 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 32553 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 26647 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 28388 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 70651 перегляди
Експрокурор США Джек Сміт заявив, що союзники Трампа були готові свідчити проти нього

Київ • УНН

 • 890 перегляди

Колишній спецпрокурор Джек Сміт заявив, що республіканці, союзники Трампа, були готові свідчити проти нього у розслідуваннях щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року. Сміт підкреслив, що його аргументація базувалася на свідченнях республіканців, які поставили вірність країні вище за партію.

Експрокурор США Джек Сміт заявив, що союзники Трампа були готові свідчити проти нього

Колишній спеціальний прокурор Джек Сміт заявив, що політичні союзники Дональда Трампа, зокрема республіканці, були готові давати свідчення проти нього у розслідуваннях щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За словами Сміта, слідство чимало "численних" свідків, які підтримували Трампа та голосували за нього, але водночас вважали, що його дії порушували закон.

Наша аргументація, відверто кажучи, була побудована на республіканцях, які поставили свою вірність країні вище за партію

- сказав Сміт.

На запитання, чи дозволяють права Трампа, гарантовані Першою поправкою, йому стверджувати, що він переміг на виборах, Сміт відповів, що він має право робити неправдиві заяви.

Але чого він не мав права робити, так це порушувати федеральний закон і використовувати свідомо неправдиві заяви про фальсифікації виборів, щоб атакувати законну державну функцію. І це відрізняє цю справу від будь-якої попередньої історії

 - сказав Сміт.

Судовий комітет Палати представників розслідував дії Сміта у справах щодо втручання у вибори 2020 року та поводження Трампа з секретними документами після завершення його президентського терміну.

Сміт також підтвердив, що діяв би так само і щодо президентів-демократів за наявності аналогічних доказів.

Сміт був призначений спеціальним радником у листопаді 2022 року та домігся висунення обвинувальних актів проти Трампа, однак закрив справи після його переобрання президентом, посилаючись на політику Міністерства юстиції. Дональд Трамп та його союзники неодноразово звинувачували Сміта у політичному переслідуванні, а Білий дім не надав коментарів щодо оприлюднених свідчень.

Нагадаємо

Дональд та Меланія Трамп влаштували новорічну вечірку в Мар-а-Лаго, де президент провів благодійний аукціон. Картина Ісуса була продана за 2,75 мільйона доларів.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Новий рік
Вибори в США
Міністерство юстиції США
благодійність
Bloomberg
Дональд Трамп