31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Джек Смит заявил, что союзники Трампа были готовы свидетельствовать против него

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Бывший спецпрокурор Джек Смит заявил, что республиканцы, союзники Трампа, были готовы свидетельствовать против него в расследованиях по попыткам отменить результаты выборов 2020 года. Смит подчеркнул, что его аргументация основывалась на показаниях республиканцев, которые поставили верность стране выше партии.

Бывший специальный прокурор Джек Смит заявил, что политические союзники Дональда Трампа, в частности республиканцы, были готовы давать показания против него в расследованиях по попыткам отменить результаты выборов 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Подробности

По словам Смита, следствие располагает "многочисленными" свидетелями, которые поддерживали Трампа и голосовали за него, но в то же время считали, что его действия нарушали закон.

Наша аргументация, откровенно говоря, была построена на республиканцах, которые поставили свою верность стране выше партии

- сказал Смит.

На вопрос, позволяют ли права Трампа, гарантированные Первой поправкой, ему утверждать, что он победил на выборах, Смит ответил, что он имеет право делать ложные заявления.

Но чего он не имел права делать, так это нарушать федеральный закон и использовать заведомо ложные заявления о фальсификациях выборов, чтобы атаковать законную государственную функцию. И это отличает это дело от любой предыдущей истории

 - сказал Смит.

Судебный комитет Палаты представителей расследовал действия Смита по делам о вмешательстве в выборы 2020 года и обращении Трампа с секретными документами после завершения его президентского срока.

Смит также подтвердил, что действовал бы так же и в отношении президентов-демократов при наличии аналогичных доказательств.

Смит был назначен специальным советником в ноябре 2022 года и добился предъявления обвинительных актов против Трампа, однако закрыл дела после его переизбрания президентом, ссылаясь на политику Министерства юстиции. Дональд Трамп и его союзники неоднократно обвиняли Смита в политическом преследовании, а Белый дом не предоставил комментариев относительно обнародованных показаний.

Напомним

Дональд и Мелания Трамп устроили новогоднюю вечеринку в Мар-а-Лаго, где президент провел благотворительный аукцион. Картина Иисуса была продана за 2,75 миллиона долларов.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Новый год
Выборы в США
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
благотворительность
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп