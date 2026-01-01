Джек Смит заявил, что союзники Трампа были готовы свидетельствовать против него

Бывший специальный прокурор Джек Смит заявил, что политические союзники Дональда Трампа, в частности республиканцы, были готовы давать показания против него в расследованиях по попыткам отменить результаты выборов 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Подробности

По словам Смита, следствие располагает "многочисленными" свидетелями, которые поддерживали Трампа и голосовали за него, но в то же время считали, что его действия нарушали закон.

Наша аргументация, откровенно говоря, была построена на республиканцах, которые поставили свою верность стране выше партии - сказал Смит.

На вопрос, позволяют ли права Трампа, гарантированные Первой поправкой, ему утверждать, что он победил на выборах, Смит ответил, что он имеет право делать ложные заявления.

Но чего он не имел права делать, так это нарушать федеральный закон и использовать заведомо ложные заявления о фальсификациях выборов, чтобы атаковать законную государственную функцию. И это отличает это дело от любой предыдущей истории - сказал Смит.

Судебный комитет Палаты представителей расследовал действия Смита по делам о вмешательстве в выборы 2020 года и обращении Трампа с секретными документами после завершения его президентского срока.

Смит также подтвердил, что действовал бы так же и в отношении президентов-демократов при наличии аналогичных доказательств.

Смит был назначен специальным советником в ноябре 2022 года и добился предъявления обвинительных актов против Трампа, однако закрыл дела после его переизбрания президентом, ссылаясь на политику Министерства юстиции. Дональд Трамп и его союзники неоднократно обвиняли Смита в политическом преследовании, а Белый дом не предоставил комментариев относительно обнародованных показаний.

Напомним

