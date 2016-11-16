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Дж.Керрі: з приходом Д.Трампа прихильники торгових угод "не випаруються"

Дж.Керрі: з приходом Д.Трампа прихильники торгових угод "не випаруються"

Київ • УНН

 • 7919 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Держдепартамент США продовжує роботу в рамках домовленостей з боротьби зі змінами клімату і про створення транстихоокеанського партнерства. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

“Я знаю, що переважна більшість американців підтримують цю угоду”, - сказав держсекретар Джон Керрі, кажучи про угоду про зміну клімату, від якої під час передвиборної кампанії обіцяв відмовитися обраний президент Дональд Трамп.

Дж.Керрі виступить з промовою на конференції Рамкової конвенції ООН в Марокко про важливість зниження впливу змін клімату в усьому світі.

“Обраний президент прийме своє рішення. Я розповім асамблеї про наші зусилля, про те, чим ми займаємося і чому, і про тверду прихильність нас, як американського народу, цим зусиллям”, - сказав Дж.Керрі.

Держсекретар США вилетів на Аравійський півострів після короткої зупинки в Антарктиді, покликаної підкреслити серйозну заклопотаність адміністрації Барака Обами з приводу змін навколишнього середовища.

Очікується, що при новому президенті офіційна позиція США з питання про зміну клімату стане більш скептичною і увійде в суперечність з позиціями інших провідних країн, що створить ризики для глобальної угоди, яке лише кілька днів тому, 4 листопада, вступила в силу, пише видання.

Після конференції з клімату Дж.Керрі перетне Атлантичний океан і візьме участь у щорічному засіданні АТЕС на рівні міністрів, яка пройде в столиці Перу, Лімі.

Там очільнику американської дипломатії доведеться мати справу з занепокоєними колегами, особливо з тими, хто підтримав угоду про транстихоокеанське партнерство (ТТП), пише видання. Повідомляється, що угода про ТТП навряд чи буде схвалена американським конгресом до початку роботи наступної адміністрації. Деякі критики стверджують, що вона приречена.

Дж.Керрі з цим не згоден. "Качка, що шкутильгає - це кульгава качка, і це завжди викликає складності. Я думаю, що ТТП буде детально і ретельно обговорюватися. Вона заслуговує винесення на розгляд в сенаті США", - сказав він.

Д.Трамп різко критикував угоду під час передвиборної кампанії. Кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон також виступала проти неї. У той же час президент Б.Обама і Дж.Керрі були активними прихильниками угоди.

Лідери 12 країн, які підписали угоду про ТТП, зустрінуться на полях наради АТЕС, щоб обговорити наступні кроки після обрання Д.Трампа.

Відповідаючи на запитання про те, що він їм скаже, Дж.Керрі заявив, що запропонує своїм колегам з країн ТТП "почекати, адже ми ще не завершили", оскільки прихильники угоди в США "нікуди не випаруються раптово через коротке затишшя в зв'язку з сесією "кульгавих качок" у конгресі".

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